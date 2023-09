El Ayuntamiento de Cáceres garantiza que habrá toros en 2024 con aportación pública

La junta local de gobierno acordó en su reunión de este viernes el inicio de la tramitación para sacar a licitación la gestión de la explotación de la plaza de toros para la celebración de festejos taurinos, que volverán a la plaza en 2024 tras un paréntesis de 4 años, la última corrida se celebró en junio de 2019. El portavoz del gobierno, Ángel Orgaz, no precisó este viernes si el ayuntamiento hará una aportación (subvención) a la empresa adjudicataria para sufragar los costes de los festejos, «no estamos cerrados a que no la haya, pero tenemos que esperar a lo que digan los servicios técnicos» que elaboren el estudio de viabilidad de la nueva concesión. No obstante, el portavoz remitió «a unas declaraciones que ya ha hecho la concejala de Festejos», Soledad Carrasco, quien en junio se pronunció a favor de que hubiese subvención para contar con festejos de calidad.

«No sé si finalmente habrá subvención o no, lo que sé es que hay subvención para muchas actividades culturales y no entendería por qué no puede haberla para este tipo de eventos -los toros-», especificó el portavoz, que insistió en que no se dará una subvención por el mero hecho de que se trate de festejos taurinos, «habrá subvención sin concurren las causas para ello, como ocurre con el resto de las actividades culturales de la ciudad».

La controversia sobre la concesión o no de una aportación municipal está en el origen de que desde 2016 no haya adjudicado un concurso para la explotación de la plaza de toros. Ese año la aportación iba a ser de 40.000 euros, pero los grupos municipales de Podemos, PSOE y Cs tumbaron esa subvención que se incluía en el concurso que se convocó ese año y del que al final se desistió. Salió otra licitación, sin subvención local, que quedó desierta, y hubo un último intento del PP, entonces en el gobierno, en 2019, con una variación del presupuesto local para incorporar una ayuda de 25.000 euros para los toros, pero la modificación no se aprobó. En los cuatro años del gobierno socialista, entre 2019 y 2023, no se convocó ninguna licitación y se acometió la reforma de la cubierta.

Ahora la convocatoria de un concurso con una aportación municipal tendría los apoyos necesarios ya que contaría con los votos de los grupos municipales de PP y Vox, que tienen trece de los veinticinco ediles de la corporación. Orgaz no especificó este viernes si la concesión de la plaza se ampliaría a otras actividades que no fueran las taurinas, «depende del modelo de gestión, ahora lo inmediato es que se celebren festejos taurinos, sin perjuicio de que la plaza pueda tener un uso cultural o diverso».

Orgaz aprovechó su comparecencia de este viernes tras la junta local de gobierno para responder al grupo municipal socialista, que el jueves cuestionó que se quiera acometer una reforma integral de la plaza de toros con el 2% cultural del Ministerio de Transportes cuando el ayuntamiento no es el único propietario del recinto. El portavoz del gobierno afirmó que el hecho de que haya un porcentaje que no sea propiedad municipal, «que es mínimo, no impide, según nos indican los técnicos, la concurrencia» a la convocatoria de financiación con cargo al 2% cultural. «Este gobierno trabaja en coordinación con los servicios técnicos y cuando toma una decisión es porque tiene la confirmación de que las bases -de la convocatoria del 2% cultural- lo permiten».

Orgaz calificó de «sonrojante» que por parte del grupo socialista se ponga en duda que se pueda ir a esta convocatoria con la reforma de la plaza, «lo que no podemos admitir son lecciones de quienes sí han perdido una subvención», comentó el portavoz en alusión a la devolución al Ministerio de Transporte de 844.000 euros del 2% cultural que inicialmente concedió para un tramo de la muralla.