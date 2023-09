El ayuntamiento inicia el expediente para que haya una pista de hielo en la plaza Mayor de Cáceres

El portavoz del gobierno municipal, Ángel Orgaz, informó de que la junta local de gobierno de este viernes ha acordado el inicio del expediente para la instalación de una pista de hielo con atracciones infantiles en la plaza Mayor durante las fiestas navideñas, "concretamente entre el 24 de noviembre y el 7 de enero". Ahora serán los informes técnicos y de los servicios municipales que se tienen que redactar los que determinarán si finalmente se vuelve a montar la pista de patinaje en este sitio.

"Nuestra intención, y para eso se han pedido los informes, es que queremos diversificar y dar vida a esa zona. Si los informes son favorables, se instalará", comentó Órgaz. Por parte del gobierno local "se ve con buenos ojos". El promotor que ha pedido la autorización es el grupo A. García, que en ocasiones anteriores ya montó la pista en la plaza Mayor.

Hace cuatro años que no se instala en este sitio. En la anterior legislatura, el gobierno municipal no autorizó su montaje en este lugar y dio otras alternativas de ubicación: foro de los Balbos, paseo Alto y el Rodeo, que no convencieron al promotor.