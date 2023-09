El Ayuntamiento de Cáceres da por hecho que se perderán fondos europeos

«Estamos trabajando, pero a la fecha de ejecución de los fondos, que si no me equivoco es el 31 de diciembre, no vamos a llegar al 100%», aseguró este viernes el portavoz del gobierno, Ángel Orgaz, al ser preguntado sobre si se perderán fondos europeos de la estrategia de desarrollo urbano sostenible. Orgaz no cifró qué cantidad de los fondos concedidos se pueden perder por no ejecutarse en la fecha obligada, «no puedo dar un dato concreto, algunos proyectos están en marcha y habrá que esperar a que finalicen para hacer una estimación». El pasado mes de junio estaban por quedar ejecutados cinco millones de euros, de los que la mitad correspondían a proyectos que seguían en estudio o que aún no se habían licitado, el más destacado, con un presupuesto de más de un millón de euros, es la adquisición del edificio de las Trinitarias en la ciudad monumental, el pasado mes de abril el pleno de la corporación local aprobó una modificación del presupuesto para tener crédito para la parte de la cofinanciación del ayuntamiento, que es de 200.000 euros, para su adquisición. Preguntado por la compra de las Trinitarias, el portavoz del gobierno manifestó que «está en fase de estudio y se está valorando por el concejal de Urbanismo».

El grupo municipal socialista reprochó el pasado jueves al gobierno local que «no esté dando los pasos necesarios» para la ejecución de los fondos pendientes. Su portavoz, Belén Fernández, recordó que en junio, cuando se hizo el traspaso del gobierno del anterior ejecutivo, del PSOE, al nuevo, del PP, se aportó un informe «con una ruta a seguir para que a final de año se lograse una ejecución del 90% de los fondos». Las conclusiones de ese informe eran que en junio estaban ejecutados el 56,7% de los fondos, un porcentaje que subía al 60% con las operaciones en ejecución, y se puntualizaba que con los proyectos que entonces se estaban licitando se llegaría al 73%, además se planteaba que al 25% que quedaba aún sin licitar se le podía dar una salida antes de que acabase el plazo si, entre otras intervenciones de eficiencia energética y de adaptación de entornos para la dependencia, se cerraba la operación de compra de las Trinitarias. Fernández advertía de que se estaba dando «una parálisis» en el actual gobierno local que «puede llevar a perder inversiones». «El anterior gobierno local -del PSOE- tuvo cuatro años para ejecutar esos fondos y ahora pretenden que nosotros, que llevamos cien días, ejecutemos lo que ellos no han ejecutado en cuatro años», indicó Orgaz en su respuesta al grupo municipal socialista. «Al PSOE se le ha debido olvidar que estos fondos están -concedidos- desde 2016», ironizó Orgaz, quien apuntó que «resulta llamativo que el PSOE intente dar lecciones» en la gestión de los fondos de desarrollo urbano. Por otra parte, Orgaz precisó que la próxima semana se podría iniciar el trámite de los presupuestos participativos, primer paso para sacar las cuentas municipales de 2024.