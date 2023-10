Nuevos vertidos de escombros en el Poblado Minero de Cáceres

No muestran el más mínimo respeto por quienes viven en el Poblado Minero. Porque no es que utilicen el entorno para tirar escombros, una acción repetida en demasiadas ocasiones, es que ya lo hacen en las calles, junto a las viviendas. «Alguien tendrá que tomar cartas en el asunto. El abandono de esta zona no tiene palabras», lamenta el presidente vecinal, Antonio Luis Naharro, ante los últimos vertidos que han aparecido frente a la casa parroquial.

