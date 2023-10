Por otoño vuelve el blues... a Cáceres

La armónica, el saxofón, la guitarra y la trompeta se han convertido en sonidos ya familiares cuando llega el otoño cacereño. El Cáceres Blues Festival celebra en los próximos días una nueva edición, y ya van doce desde que este estilo musical comenzó a encandilar a un público que acude fiel a los conciertos, incluso con largas colas cuando tienen lugar en recintos cerrados. La organización vuelve a ofrecer una programación internacional de calidad, fruto de su esfuerzo durante todo el año por bucear en las entrañas del blues, en EEUU y Europa, para cerrar el cartel.

El certamen se desarrollará del 5 al 8 de octubre en el casco histórico de Cáceres. El primer día, jueves, arrancará en la plaza de Santa María con el concierto de Peter Storm & The Blues Society, a las 20.00 horas, seguido de la actuación de Thorbjørn Risager and the Black Tornado, desde las 22.00 horas.

Actuarán Ivan Singh, Manu Lanvin & The Devil Blues, Los Deltonos o Noa & The Hell Drinkers

Ya el viernes, 6 de octubre, también en el escenario habilitado en la plaza de Santa María, el programa se prolongará durante varias horas. A las 19.30 se iniciará con una sesión de Barra & Blues, a las 20.30 subirá al escenario Cat Squirrel, que dejará el ambiente más que entregado para el recital de Ivan Singh a las 22.20. Finalmente, a las 00.15, despedirá la velada Manu Lanvin & The Devil Blues.

El sábado, 7 de octubre, el primer concierto volverá a El Corral de las Cigüeñas, uno de los escenarios imprescindibles del Cáceres Blues Festival. Será la jornada con más citas. A las 17.30 abrirán la tarde Los Gumbo ‘2 Man Band’ en dicho espacio. Posteriormente, ya en la plaza de Santa María, habrá una nueva sesión de Barra & Blues (19.30) para seguir a las 20.30 con Swing Ton ni Song y a las 22.20 con el recital de Los Deltonos. El cierre correrá a cargo de Noa & The Hell Drinkers a las 00.15.

La última jornada del programa será el domingo, 8 de octubre, de nuevo en El Corral de las Cigüeñas. La guinda de la duodécima edición corresponderá a Big Joe Stolle (13.30).

Ampliación del horario

Durante este festival, los hosteleros de Cáceres podrán prorrogar el horario de cierre en dos horas como máximo. La ampliación se lleva a cabo sobre el horario normal de clausura establecido para cada categoría de establecimiento, de todos los locales de hostelería y restauración de la ciudad que lo deseen, según la autorización que ha hecho pública el ayuntamiento. La Policía Local estará vigilante de que se cumpla la normativa en cuanto a ruidos, «para que esta apertura extraordinaria de la hostelería se conjugue con el descanso», agrega el Gobierno municipal.