Mantener zonas verdes y parques públicos de Cáceres vale al año casi 6 millones

Cáceres es una de las ciudades con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Eso tiene un coste. Ese precio se acerca a los seis millones de euros, sumados el valor del contrato de concesión del mantenimiento de parte de las zonas verdes por una empresa, la adjudicataria es Talher, y los gastos que entran en el capítulo de personal asignados a jardines en los presupuestos del ayuntamiento. Los espacios verdes de la ciudad se mantienen por dos vías. Una parte de los trabajos están adjudicados a una empresa, esta incluye la mayoría de las zonas verdes de las nuevas áreas residenciales, y la otra se mantienen directamente por la plantilla del ayuntamiento, el área principal es el parque del Príncipe, que es además la zona verde más grande de la ciudad con casi treinta hectáreas.

Todo lo paga el ayuntamiento con cargo a su presupuesto, tanto la gestión directa como la indirecta. Ahora toca renovar la concesión, la prórroga en vigor con Talher vence el próximo 21 de enero. No se va a llegar. No hay tiempo porque todavía no ha salido a licitación el concurso. Una vez que se convoque se tendrá que cumplir el plazo para la presentación de ofertas y después se tendrá que adjudicar, a esto se suma que si se presentan recursos administrativos se retrasa aún más la formalización, por lo que el ayuntamiento está abocado a una nueva prórroga del contrato con Talher, prolongación que es posible, al menos un año más. El contrato se adjudicó en enero de 2019 por un periodo de 4 años y con la posibilidad de prórroga sin que el total superase los 6 años. El contrato pueda mantenerse como máximo hasta enero de 2025.

Es por su coste el cuarto contrato de concesión, solo por detrás del agua, la basura y el autobús

No obstante, el alcalde, Rafael Mateos, comentó este lunes, en una contestación a una pregunta en el pleno del mayor, que la intención del gobierno local es que en las próximas semanas salga a licitación un nuevo contrato, en el que «vamos a incrementar de forma sustancial la partida, no la vamos a doblar, pero casi».

3.200.009 euros fue el canon anual del contrato en su adjudicación en 2019. 3.637.062 euros es el coste del servicio con las modificaciones realizadas. Y 1.818.972 euros es el coste, solo de personal, de jardines de gestión pública

El canon anual del contrato con Talher en su adjudicación ascendía a 3.200.009 euros. Hace un año, tras la última de las modificaciones que se realizaron para incorporar nuevos espacios verdes, el coste ascendía a 3.637.062 euros. No es el único gasto en el presupuesto que se destina a jardines. Solo el coste de personal, de la plantilla de funcionarios y laborales del ayuntamiento, adscrito a jardines ascendía a 1.818.972 euros en los presupuestos de 2022, que es el que está prorrogado este año, una cantidad que se actualizó en 2023 con la subida salarial de los empleados públicos y a la que se suman los costes de la maquinaria, edificios, combustibles y otros que se recogen en el capítulo 2 de gastos corrientes de los presupuestos.

El contrato de concesión de la conservación de las zonas verdes es por su coste, de 3,6 millones de euros, el cuarto en importancia de los que tiene adjudicado el consistorio para la gestión indirecta de servicios púbicos. Solo está superado por el del abastecimiento y depuración de agua, la limpieza viaria y la recogida de basura y los autobuses urbanos. En este mandato se tienen que renovar no solo el de parques y jardines, también el de la basura, solo se ha presentado una empresa, y el de autobuses.