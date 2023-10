Unidas por Montehermoso pide el archivo del expediente sancionador

El Gobierno local de Montehermoso sigue funcionando bajo la etiqueta de Unidas por, a la espera de que se ejecuten los expedientes abiertos tanto por Unidas por Extremadura como por IU Extremadura, después del acuerdo alcanzado con los dos ex ediles de Vox en el municipio cacereño.

«No hay caso»

De hecho, el teniente de alcalde de Montehermoso, Aureliano Martín, insiste en que «no hay caso» porque los dos ex ediles de Vox ya no pertenecen a la formación verde. Ambos ocupan las áreas de Seguridad Ciudadana y Gestión Forestal y Caminos, con una media liberación, que el portavoz del PSOE en Montehermoso, Carlos Labrador, denuncia que costarán «casi 20.000 euros anuales a las arcas municipales».

Martín asegura que «todavía no tenemos constancia» del expediente sancionador abierto por IU Extremadura (ya que todos los integrantes del ejecutivo local son militantes de IU). Fuentes de la formación morada aseguran que la expulsión ya es «irrevocable» ya que Unidas por Extremadura está a la espera de la firma estatal de las confluencias para prohibirles operar bajo esta marca.

Transfuguismo

«No podemos tolerar que se gobierne con dos ex ediles de Vox bajo el paraguas de la confluencia de Unidas, por mucho que ya no pertenezcan a ese partido. Para nosotros son tránsfugas y reivindicamos que se cumpla la ley anti transfuguismo, además de que no lo consideramos ético», señalan las mismas fuentes del partido de Irene de Miguel.

Sin embargo, el teniente de alcalde de Montehermoso subraya que «esperamos que el expediente sancionador se archive; estamos a la espera porque no hay caso, ya que Vox no existe en el consistorio».

Ademas, agrega que los dos ex ediles de Vox, Blanca Luz Retortillo y Víctor Manuel Martín, «no se integran en el Gobierno local».