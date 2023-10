Cáceres, lista para el blues más caluroso de su historia

Guitarras, saxofones, armónicas, baterías y pianos ya están listos para subirse a los escenarios de la plaza de Santa María y del Corral de las Cigüeñas a disfrutar (y hacer disfrutar) de la edición más calurosa de las doce con las que cuenta el Cáceres Blues Festival. Los suaves ritmos de la música originaria de las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos se toparán con la ola de calor otoñal que está azotando la capital cacereña en esta primera semana de octubre. Máximas de 35 grados el viernes y una temperatura media de 28 grados a las 20.00 horas esperan a las once bandas que amenizarán la ciudad durante el fin de semana.

«Personalmente creo que el blues es vida, tal como la vivimos hoy en día, tal como la hemos vivido en el pasado, lugares y cosas. Creo que mientras tengamos gente, lugares y cosas, siempre tendremos blues», con esta frase de Riley B. King (más conocido como B. B. King) se presenta el duodécimo festival de blues en Cáceres. Un evento que durará hasta el próximo domingo y que dio el pistoletazo de salida el miércoles, a las 20.00 horas, con la presentación en el Corral de las Cigüeñas y un primer concierto a cargo de Ray Lowe & The Blues Experience.

El jueves, a las 20.00 horas, justo cuando el sol se esté poniendo, se subirán al escenario de la plaza de Santa María el grupo Peter Storm & The Blues Society, y a las 22.00 horas les tomará el relevo Thorbjørn Risager and The Black Tornado, que es uno de los grandes representantes del género en la actualidad. Ha recorrido Escandinavia, Europa, Canadá, Estados Unidos y Asia durante los últimos veinte años cautivando al público con un sonido que fusiona el soul, el blues de Chicago, el boogie y el rock and roll.

De nuevo en la plaza de Santa María, el viernes a las 19.30 horas recibirán el fin de semana con barra & blues. Una hora después tocará Cat Squirrel, a las 22.20 horas será Ivan Singh y a las 00.15 será el turno de Manu Lanvin & The Devil Blues. El cantautor francés destaca por su destreza para aunar las referencias del viejo blues y es considerado un «prodigioso guitarrista» al que comparan con Howling Wolf.

El día grande

El sábado es el día grande, en el que más bandas reunirá el festival y el que más temprano comenzará. Primero, a las 17.30 horas, Los Gumbo estarán en el Corral de las Cigüeñas para transmitir al respetable su energía, pasión y amor por la música norteamericana. La suma de Alberto Gulias y Reinaldo Rivero es resultado de la química musical que se podrá apreciar en sus directos.

Después, a las 19.30 horas, la música volverá a Santa María con barra & blues. Swing Ton Ni Song comenzará la jornada nocturna, Los Deltonos les seguirán a partir de las 22.20 horas y Noa & The Hell Drinkers pondrá el broche final a los eventos en la puerta de la concatedral a las 00.15 horas.

El final de la duodécima edición del blues será el domingo al mediodía. A las 13.30 horas, la experiencia de más de 50 años del cantante berlinés Big Joe Stolle tomará el Corral de las Cigüeñas para dar un concierto en el que las temperaturas superarán los 30 grados.