El proyecto para reformar la plaza de Santiago de Cáceres se respetará pero se intentará reajustar su coste

De un gasto inicial de 600.000 euros para la reforma de la plaza de Santiago se ha pasado a otro de 1,1 millones. El resultado es que estas obras, que se iban a financiar por parte de la diputación, están paradas. De las mismas se habló en la reunión que este miércoles mantuvieron el alcalde, Rafael Mateos, y el presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales, para que los trabajos se puedan iniciar. Se cumple ahora un año de la presentación del proyecto en la sede del colegio de arquitectos, plan que ganó el concurso de ideas en el que se contó con los vecinos.

«Esta es la ciudad de las eternas promesas y eso no puede ser», comentó Mateos, que recordó que el proyecto generó unas expectativas en los vecinos que no se pueden frustrar. El compromiso salido de la reunión de este miércoles es que «las dos instituciones -la diputación y el ayuntamiento- queremos acabar la obra tal y como estaba prevista» en el proyecto, indicó Morales. Ahora serán los servicios técnicos de ambas administraciones los que «nos dirán dónde se puede hacer ajustes, si es en el grosor del material o en la cantidad de hormigón», comentó el regidor, para reducir el coste de 1,1 millones. Una vez que se haga esta corrección y se calcule la cantidad, el importe que exceda del presupuesto inicial de 600.000 euros se financiará por ayuntamiento y diputación, «si la diputación tuviera que hacer un esfuerzo, al igual que el ayuntamiento, nos pondríamos de acuerdo», dijo Morales.

La de Santiago no es la única reforma con la participación de las dos administraciones, también está la de la plaza del doctor Durán y la de la calle Rodríguez Moñino. El inconveniente de estas dos últimas no es que se haya producido un incremento del coste previsto, sino que se financian, en su mayoría, con fondos europeos que deben estar ejecutados a final de este año para que no se pierdan, algo que, por los plazos que hay, es prácticamente imposible. La otra parte de la cofinanciación es de la diputación. «Estamos de acuerdo con el alcalde en instar a quien corresponde a pedir una prórroga -para la ejecución del gasto-, vamos a seguir trabajando para que finalicen, pero intentando que haya una prórroga», precisó Morales.

En el encuentro de este miércoles también se habló de la presentación de la candidatura de Cáceres para que sea Capital Cultural de Europa en 2031. El presidente de la diputación expresó el apoyo de la institución que preside a la candidatura cacereña, un respaldo que se suma al ya adelantado por la Junta de Extremadura. El alcalde recordó que el plazo para la presentación de candidaturas se abre en 2025 y que ahora se tendrá que decidir «qué ente lidera la candidatura» de Cáceres, si es con un patronato o con un consorcio como posibles figuras. Mateos destacó que lo primero que se pretendía era tener el apoyo de todas las instituciones, algo que se logró con el anuncio de Miguel Ángel Morales de que la institución provincial está con la candidatura.

El encuentro de este miércoles es la primera reunión que de forma oficial tienen los responsables de ambas instituciones, un encuentro que se celebró en el despacho de Morales en la sede de la diputación.