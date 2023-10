El comercio de Cáceres pide más policías para evitar robos y fachadas limpias

El comercio que rodea a la almendra histórica de Cáceres urge al ayuntamiento que actúe sobre los locales vacíos y más policías patrullando para frenar el aumento de robos de los últimos meses. Una representación de más de medio centenar de negocios que se ubican en pleno entorno monumental como Pintores, Moret, San Antón, Gran Vía o Parras mantuvo una reunión este jueves con la nueva corporación municipal para trasladar las reivindicaciones más inmediatas del sector.

El encuentro, que ejerce como toma de contacto para ambas partes, transcurrió en un tono «correcto» y «cordial» y con voluntad de escucha, según precisó a este diario el portavoz de los negocios Dionisio Caballero, de la joyería Caymo. Las peticiones que los negocios trasladaron a los nuevos concejales no son nuevas. En los últimos años, el comercio de la zona ha sufrido numerosos cierres de negocios, algunos de ellos con una larga trayectoria, y ha experimentado incidencias fruto del abandono de los edificios, como la que se produjo hace meses en el cruce entre Pintores y Moret, donde el riesgo de desprendimientos obligó a precintar un inmueble. Esta situación provocó como consecuencia el cierre de Lizarrán debido a la imposibilidad de instalar su terraza. Precisamente, el aumento de locales vacíos y su falta de mantenimiento fue uno de los temas que se abordaron en la reunión. Al respecto, los negocios reclamaron al ayuntamiento que actúe para garantizar que las fachadas estén limpias y lo haga subsidiariamente si los dueños no responden. Hicieron hincapié en este sentido a la problemática que han afrontado anteriores corporaciones ante la imposibilidad de interceder en este asunto al tratarse de edificios privados, en algunos casos con propietarios difíciles de localizar al no residir en Cáceres o en Extremadura.

Al margen de la actuación para adecentar la imagen de los escaparates, los comerciantes hicieron hincapié en otra de las problemáticas que afrontan en la actualidad en sus negocios: el aumento de robos. En ese sentido, reclamaron al ayuntamiento que incremente el número de patrullas de Policía Local para frenar los hurtos y ejercer un efecto disuasorio ante futuros delitos. Sobre este asunto, expuso Caballero, la concejalía mostró su conformidad y avanzó que valorará un aumento de la presencia de agentes.

LA OBRA DE PARRAS / Otro de los asuntos que abordaron son los plazos para la finalización de las obras para peatonalizar la calle Parras. En relación a este punto, el ayuntamiento ofreció garantías a los negocios de que estará lista a finales de este mes, tal y como estaba previsto. Después de que hayan concluido los trabajos en el tramo más complicado del proyecto, el cruce entre Parras y Clavellinas, para igualar la plataforma única con la calle San Antón, las tareas restantes solo se centran en el asfaltado en la calle en sí, que se prolongará durante las próximas tres semanas.

También hubo tiempo durante el encuentro para desmentir uno de los rumores que han circulado entre los negocios en las últimas semanas, tal y como apuntaba Caballero, en relación a unas posibles obras en Pintores. El ayuntamiento desmintió que este proyecto sea cierto. H