No hay quién frene el blues de Cáceres

El Cáceres Blues Festival sigue con su programación y encara este sábado su día grande con una doble sesión que se celebrará, primero en el Corral de las Cigüeñas, y luego en la plaza de Santa María. Los gumbo ‘2 man band’ comenzarán a las 17.30 en el primer escenario. Allí, la suma de Alberto Gulias y Reinaldo Rivero harán vibrar a todos los asistentes con la química musical que se puede apreciar en sus conciertos.

Después, la concatedral de Santa María será testigo de una triple actuación precedida de la sesión de barra y blues. A las 20.30 horas se subirá al escenario principal del evento el grupo Swing ton ni song, formado por Juanlu González a la guitarra, Luis Sanz en el contrabajo, Rafa Huertas con la batería y la voz de Aurora Samino. Su primer disco fue grabado en Cáceres, en el Teatro Capito, en 2018.

A las 22.20 llegan Los deltonos para darles el relevo. Sergio Rodríguez es la nueva pieza de un grupo que, junto al batería Javier Arias, impulsarán la parte rítmica del grupo, mientras Hendrik Rover será quien se encargue de la guitarra y unos textos cargados de una fina ironía, crítica soterrada y sentido del humor.

Pasada la media noche llegará la banda Noa & the hell drinkers, una banda formada en San Sebastián hace siete años y que, en septiembre, publicó su tercer álbum. Canciones como Trouble, Jazz cat o Boogie Woogie Bang Bang sonarán en las paredes del entorno monumental para el disfrute de todos los amantes del blues.

Desde el miércoles

El pasado miércoles arrancó la duodécima edición del festival, y lo hizo con un Corral de las Cigüeñas que se llenó para escuchar el concierto de Ray Lowe & the blues experience. El jueves fue Peter Storm & the blues society y Thorbjorn Risager quien estrenó el escenario de Santa María. Este viernes, Cat squirrel, Ivan Singh y Manu Lanvin & The devil blues le darán la bienvenida al fin de semana.

El domingo se cerrará con la actuación, de nuevo en el Corral de las Cigüeñas, de Big Joe Stolle a las 13.30 horas.