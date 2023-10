Mateos pondrá coto a los excesos en La Madrila, que acumula más de 900 quejas vecinales en solo un año

Más de 900 alertas desde el 4 de octubre de 2022 en los alrededores de La Madrila. Controles de alcoholemia, pruebas de estupefacientes, consumo de alcohol en la vía pública, de drogas, mediciones de ruido a instancias de particulares, todas estas actuaciones se han llevado a cabo en el último año en las inmediaciones de la plaza de Albatros, según anunció el inspector jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho.

El Ayuntamiento de Cáceres propuso la constitución de un grupo de trabajo con el que controlar los problemas que supone el ocio nocturno en el barrio con el objetivo de compatibilizar el ocio de la gente con el descanso de los vecinos. Se pretende que esté formado antes de que finalice el mes de octubre y estará representada por la asociación de vecinos, el consistorio, la policía local y el servicio de actividades para consultar la información relativa a las licencias, y pedirán a hosteleros, al Cuerpo Nacional de Policía y a la secretaría de Interior de la Junta de Extremadura que también sean partícipes.

El alcalde, Rafael Mateos, y el representante vecinal, Francisco de Borja, comparecieron para comunicar que «se había producido un incremento de jóvenes en esta zona de la ciudad a altas horas de la madrugada y eso genera incomodidad y el trastorno de quien reside allí, por lo que había que trabajar para dotarla de más seguridad». Con la referencia del similar trabajo que se llevó a cabo en la plaza de Santiago, en la que el trasvase de información entre los vecinos y los hosteleros benefició a todos, se pretende poner coto a los excesos de ruido.

Con respecto a los locales de ocio, Mateos afirmó que «todos tienen su correspondiente licencia y cumplen la normativa, tanto el responsable de Urbanismo como el de la policía local tienen mi instrucción de comprobarlo desde el primer día».

Ampliación de horario

Mateos habló también sobre la ampliación de horario: «Es algo que nos recomiendan los servicios técnicos. Si hay un festival que termina a la 01.30 horas de la madrugada, tiene que haber una alternativa de ocio para que la gente no tenga que estar en la calle». Además, reconoció el esfuerzo de los empresarios por el buen trabajo realizado a la hora de insonorizar y disponer de locales de ocio de calidad. «Habrá que abordar por qué a determinadas horas se concentran, a lo mejor, 700 u 800 personas en un lugar como la plaza de Albatros. No creo que el problema llegue por las ampliaciones de horario, que en la mayoría de los casos vienen solicitadas al ayuntamiento, no nacen de nosotros. Simplemente, manifestamos nuestra conformidad o disconformidad con la petición», sentenció.

La policía local no solo tendrá que hacer frente al problema de La Madrila. En los últimos días, los comerciantes del entorno monumental como la calle Pintores, Moret, San Antón, Gran Vía o Parras solicitaron una mayor vigilancia para frenar el aumento de robos en los últimos meses. Algo que también se ha hecho en el último mes tras las denuncias por vandalismo en el Guadipark y en los alrededores del Parque del Príncipe.

Bengalas en los locales

Tras la denuncia de los vecinos de que en algunas de las discotecas se encienden bengalas, el regidor indicó que no tenía constancia de que ocurriera. «Si la normativa dice que no se puede permitir esto en el interior de un local, como entiendo que así es, y la policía constata que se está haciendo, se levantará un acta de infracción», aseguró. Además, se publican imágenes en redes sociales que demuestran estas acciones: «Si es público y alguien lo ve, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Se lo trasladaré a la policía para que esté pendiente. Eso está totalmente prohibido».

El presidente de la asociación vecinal, Francisco de Borja, dijo que «vamos a dar un voto de confianza al Ayuntamiento de Cáceres en esa composición del grupo de trabajo, nosotros estamos muy expectantes porque nos encontramos en una situación gravísima». «La noche del jueves hubo un follón en este barrio de cuidado, pero como hay de jueves a domingo. Si no llegamos a sacar un comunicado no estaríamos hablando ahora», sentenció.