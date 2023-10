Archivan la petición de investigar el brote de legionela en Cáceres, que se saldó con dos muertos

Se repite la misma historia en el caso del brote (el segundo consecutivo en verano) de legionela en Cáceres. Al igual que en 2022, la Fiscalía Provincial ha dictado un decreto por el que se archivan las diligencias de investigación incoadas en virtud de la denuncia interpuesta por el Defensor del Paciente, sobre el reciente brote de legionela en la ciudad, donde ponía el foco en la falta de controles del agua en la ciudad.

No se aprecia delito

En este brote, que se saldó con dos muertos, se han registrado 12 casos confirmados, desde el día 28 de agosto y hasta el 13 de septiembre, "sin que se haya producido después ningún otro", aprecia el órgano judicial.

La Fiscalía Provincial señala que no se ha podido demostrar que exista un "vínculo epidemiológico entre los casos afectados", ni se ha podido establecer la posible o posibles fuentes de contacto de legionela, por lo que no aprecia delito penal alguno.

Trabajo coordinado

La Fiscalía apunta que “ha comprobado que los responsables en la vigilancia epidemiológica en Extremadura y Cáceres”, Servicio Extremeño de Salud (SES) y ayuntamiento, “han adoptado las medidas preventivas y de control y vigilancia que establece la normativa sanitaria, para la prevención y el control de la legionelosis”.

Al respecto, hace constar que el consistorio “elaboró y cumplió un calendario de toma de muestras para detección de legionela en distintas instalaciones de la ciudad a partir del 26 de junio hasta el 24 de agosto”.

Igualmente, el SES realizó con una frecuencia mensual la toma de muestras en el Hospital San Pedro de Alcántara (HSPA), según las fechas y puntos de muestra calendarizadas. “En base a los resultados que se obtuvieron se adoptaron actuaciones preventivas y/o correctoras”.

Y que el ayuntamiento, “al detectar la primera muestra ambiental de legionela, lo comunicó a la Dirección de Salud de Cáceres, coordinando actuaciones a ejecutar”. Ya después de notificado el primer caso, también recoge la Fiscalía, en un escrito firmado por la Fiscal jefe, Marta Abellán, las actuaciones conjuntas para contener el brote

Tales como: “investigación ambiental específica para identificar los posibles focos de exposición, mapeo de las zonas geográficas vinculadas, medidas preventivas y correctoras que conllevan modificaciones en la vigilancia y control de las operaciones iniciales de mantenimiento por los distintos organismos”.

Asimismo, destaca una reunión el pasado 30 de agosto entre la Dirección de Salud del Área de Cáceres y el Ayuntamiento, para tratar los posibles puntos de exposición: revisión de instalaciones de riesgo censadas en la zona de los casos, revisión de la red de agua de consumo de la zona, que incluye los puntos terminales y los registros de autocontrol.

Y que se adoptaron medidas concretas como “cierre de la instalación, desinfección, instalación de filtros, así como seguimiento de esas medidas y adopción de las necesarias al resultado que aportan las analíticas y/o notificación de nuevos casos”.

“De los datos expuestos no puede entenderse que exista delito, ni cometido contra la vida o integridad física de las personas, por imprudencia, ni tampoco un delito contra el medio ambiente”, precisa el escrito del órgano judicial. No obstante, precisa que “resulta significativo que no se haya podido establecer un vínculo epidemiológico entre los casos confirmados y algún foco de infección”.