Mateos sobre los apartamentos turísticos: "Esto no es Toledo ni Ibiza"

"Esto no es Toledo ni Ibiza. Es cierto que puede haber un problema en determinadas zonas de la ciudad, donde puede haber una concentración, pero en Cáceres no existe una concentración excesiva. Y, a día de hoy, no creo que constituya un problema la proliferación de apartamentos turísticos". Así se ha expresado hoy el alcalde, Rafael Mateos, sobre la anunciada ordenanza (en la legislatura pasada) que regule este tipo de inmuebles, que han crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo en el casco antiguo.

Ordenanza tipo De esta forma, Mateos echa el freno a esa propuesta que colea desde la anterior legislatura del PSOE. Y asegura que en la próxima asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH), que será en noviembre en Alcalá de Henares, se abordará una ordenanza unificada por los diferentes ayuntamientos que lo integran. Y regular así la figura de los apartamentos turísticos a nivel conjunto. "Estamos pendientes de que se procese la convocatoria formal de la asamblea y de su inclusión en el orden del día". Y acto seguido, Mateos (preguntado este lunes por la prensa) sostiene que "en la ciudad de Cáceres no existe un problema acuciante con respecto a los apartamentos turísticos". Límites En cuanto a las limitaciones ante la proliferación de este tipo de establecimientos turísticos, Mateos subraya que "nuestro plan general ya plantea esos límites en la ciudad de Cáceres, en determinadas zonas y en determinadas alturas; existen limitaciones, pero no planteamos establecer limitaciones mayores". Más de 300 Esta nuevo punto de vista choca con las declaraciones que realizó el 10 de julio la concejala de Turismo y Patrimonio, Raquel Preciados, quien aseguró que para el Gobierno local “es una prioridad” sacar adelante la Ordenanza Reguladora de los Apartamentos Turísticos de Cáceres, para que “esté aprobada lo antes posible”. Además, la edil estimó entonces que "hay más de 300 apartamentos turísticos en la ciudad”, según datos estimativos. En enero de 2022, el pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad crear una ordenanza que regule los apartamentos turísticos en la ciudad a propuesta del Grupo Popular, vía moción, para evitar la “inseguridad jurídica y falta de certeza” del colectivo. El objetivo de la moción no era limitar el número de establecimientos hoteleros en la ciudad sino aclarar su situación fiscal en cuestiones como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basura y alcantarillado. En línea con lo que señala Mateos, el pasado mes de febrero, el ex alcalde de Cáceres, Luis Salaya, manifestaba que la ordenanza para regular los apartamentos turísticos “está prácticamente terminada” y que “actualmente, la gentrificación no es un problema en nuestra ciudad pero podría serlo en un futuro”. No obstante, la legislatura finalizó sin que la ordenanza saliera adelante.