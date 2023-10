Así fue el intento de robo en una lavandería de Nuevo Cáceres

El barrio de Nuevo Cáceres sufre una oleada de robos que tiene en jaque a los locales de la zona. Durante la madrugada del pasado viernes al sábado, se produjo un intento de robo en la tienda autoservicio 24 horas Open Blue, ubicada en la calle Évora. Acto seguido, el ladrón se dirigió hacia la frutería Plata, en la calle Ávila, donde entró y se llevó 1.500 euros de la caja registradora.

El propietario del local, Fernando Plata, cuenta que el ladrón entró pasadas las 4.30 horas, y que recibió una llamada de la empresa de alarmas. Entró por la ventana que se encuentra en la parte superior de la puerta principal, que fue forzada previamente. Después del aviso, se puso en contacto con la comisaría de Policía Nacional, ubicada a menos de dos minutos del lugar de los hechos, pero no llegaron al local hasta las 5.50 horas: «Me llamaron casi dos horas después para confirmarme que sí, que me habían robado», dice Plata. Cuando llegó, se acercó a comprobar si se habían llevado dinero, consciente de que esa noche había dejado una alta cantidad en el mostrador, y en la caja no había nada.

La tienda cuenta con cámaras y un sistema antirrobo que impregna todo el espacio de polvos blancos, pero, según cuenta Plata, no detectaron la presencia del ladrón y no saltaron, por lo que no dispone de ninguna imagen del momento del atraco. «No sé por qué no le pillaron. Cuando llegué me dijeron que la puerta principal estaba abierta y que había salido por ella. Entró por la ventana y bajó trepando por la pared porque se puede observar las pisadas», explicó.

En su intento fallido de robar en la primera tienda utilizó un destornillador, que, previsiblemente, también usó para entrar en el segundo local, de donde sí consiguió llevarse el botín. Una herramienta que se quedó olvidada en la frutería y que tienen la Policía Nacional, prueba que les puede servir para encontrar huellas que les lleven hasta el autor de los hechos.