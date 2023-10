Las mascotas de Cáceres entran en la Casa de Dios

Perros, gatos e, incluso, una tortuga. La parroquia del Espíritu Santo de Cáceres abrió sus puertas el pasado domingo a las mascotas de todos los asistentes a misa con motivo del día de San Francisco de Asís. Eucaristía en la que el padre Jonny Pereira Socas los bendijo con motivo del día del patrón de los animales, pero no se quedará ahí. El sacerdote anunció a través de sus redes sociales que, a partir de ahora, se podrá participar en todos los actos religiosos junto a las mascotas: «Son parte de tu familia, ellos también son bienvenidos en la Casa de Dios».

La iglesia se ubica en la barriada de Espíritu Santo y la mayor parte de los asistentes a misa son personas de avanzada edad. «Mucha gente tiene perros y no los pueden dejar solos, por eso no venían a misa. Y a raíz de la ley de protección animal, me pareció que nuestra necesidad es que los animales no fueran un impedimento», según cuenta el párroco.

Pero esta cuestión también tiene inconvenientes, como las personas alérgicas o las que tienen miedo de los animales. Por este motivo, y gracias a la amplitud del recinto, todos los que quieran acudir con sus animales domésticos tienen un espacio habilitado en el templo, que hizo que la misa tuviese un ambiente «agradable». «La recepción fue maravillosa, la gente está muy contenta y piensan que, desde la iglesia, también tenemos ese cariño y humanidad hacia las mascotas», indica Pereira.

Objetivo

«Mi intención no es buscar el aplauso, es buscar la integración de las personas excluidas. Hay muchos mayores que están en una soledad abrumadora y las mascotas para ellos son más que un animal, son parte esencial de la familia. Esto se ha hecho con hábito de inclusión», cuenta.

Pese a la buena acogida, al sacerdote le sobrecogió que causase sorpresa entre los cacereños: «A mí me parece una cosa natural. Si tienes a un familiar, porque al final es parte de tu familia, que está necesitando tu ayuda, lo más normal es que te pueda acompañar», comenta.

«Las personas mayores también tienen una vulnerabilidad, y los perros ayudan a sentirse seguros y a paliar la soledad. Por este motivo tienen permitida la entrada», finaliza.