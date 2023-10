Las calles San Antón y Parras se abren provisionalmente al tráfico en Cáceres

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, informó de que durante la tarde de este miércoles se han abierto al tráfico las calles Parras y San Antón, ambas estaban cerradas desde el pasado julio. Es una medida provisional, dado que el trabajo principal de estas obras de semipeatonalización ha finalizado. La calzada se ha subido al mismo nivel que la acera y ya se ha ampliado el único espacio con nuevas baldosas en la conexión de las calles Clavellinas y Parras.

La reapertura no afecta a la totalidad de los vehículos. Pueden volver a circular los turismos de los vecinos de estas calles y de los que tengan sus plazas de garaje en las cocheras que hay en Parras, además también podrán transitar con sus vehículos los que se dirijan al parking de obispo Galarza y a los apartamentos turísticos y al hotel que hay en la calle Parras.

Los autobuses urbanos no podrán circular por este tramo hasta que la obra de semipeatonalización no esté terminada en su totalidad, algo que no pasará hasta "aproximadamente el 10 de noviembre", según afirmó Bazo, que adelantó que a finales de mes se volverá a cerrar totalmente este tramo para todos los vehículos para rematar las obras. Las obras han consistido en transformar estas dos calles y Clavellinas en una plataforma única con calzada y acerado al mismo nivel.

Las tres líneas de autobuses a las que están afectando las obras son la 1 (Aldea Moret-plaza de toros), la 2 (Mejostilla-Espíritu Santo), segundo recorrido con más usuarios, y la 6 (obispo Galarza-Residencial Universidad), trayecto que se cubre con un microbús. El recorrido de las tres se modificó en julio al eliminarse la parada en la plaza de obispo Galarza.

Estas tres calles tienen una población de 212 vecinos y hay accesos a garajes, al menos hay tres de edificios, en Parras, los tres están cerca del cruce con San Antón. Uno de estos aparcamientos, el de mayor tamaño, también sirve de estacionamiento para el hotel Don Carlos. Los trabajos tenían un plazo de ejecución de tres meses y la obra se adjudicó a la oferta presentada por Construcciones Sevilla Nevado por 238.500 euros.

Por ahora no se sancionará a los conductores de vehículos que circulen por estas calles sin que sean residentes o no vayan a las plazas de garaje o a los establecimientos hosteleros de la zona. Aunque están instaladas las cámaras, la fecha para comenzar a sancionar se anunció para después de la finalización de estas obras de semipeatonalización y una vez que se haya regulado la concesión de las tarjetas a todos los autorizados.