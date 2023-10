Archivada la denuncia de fraude electoral en Casares de las Hurdes

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Plasencia ha archivado la denuncia que interpuso el PSOE el pasado mes de mayo por el caso del supuesto fraude electoral en el municipio de Casares de las Hurdes, ya que los hechos «no son constitutivos de infracción penal alguna», según el juez, y no ha existido privación del legítimo derecho de voto. Aunque cabe interponer recurso.

Número 2 del PP

Los hechos se remontan al 25 de mayo del presente 2023, en plena campaña electoral, cuando se incoaron diligencias previas, en virtud de la denuncia del PSOE contra el entonces teniente de alcalde de Casares de las Hurdes y candidato número 2 por el PP a las elecciones municipales, Miguel Ángel Domínguez Duarte.

La denuncia hacía referencia a las coacciones a varios electores «para que voten a favor de su partido». Y que Domínguez había acudido al domicilio de Marwin Saúl Ramírez López, «pidiendo que le dieran el voto por correo que había recibido esa misma mañana», según recogía el escrito de la Fiscalía Provincial, que remitió las diligencias del caso a la Sección Territorial de Plasencia.

El juez estima que, «si bien es cierto que se personó en el domicilio requiriéndole la entrega de determinada documentación, y que se la llevó (como se deduce del vídeo existente en las actuaciones), esa documentación se trataba de una carta comunicando que no podía tramitarse su solicitud de voto por correo al no figurar inscritos en el censo electoral». El vídeo en cuestión se viralizó a través de las redes sociales.

Declaraciones

El auto incluye las declaraciones de las personas supuestamente coaccionadas por el edil popular, pero aclara que éste «no le ofreció a él a cambio de su voto algún beneficio, recompensa o promesa».

Y considera «relevante» la declaración de la madre de una de las dos personas que se encontraban en el domicilio al que acudió el hasta ahora acusado. Ya que manifiesta que llamó a su hijo «para decirle que le diera la documentación al teniente de alcalde, pero que no era el voto sino una carta en la que se le comunicaba que no podía tramitarse su voto por correo al no figurar inscritos en el censo electoral; extremo que se corrobora con la información remitida por la Oficina del Censo Electoral, donde se acredita que las solicitudes de voto por correo fueron denegadas por tratarse ciudadanos de nacionalidad Hondureña, informándose igualmente por la Junta Electoral de Zona».

Así, el juez estima que «los sobres que se llevó del domicilio el denunciado no contenían ningún voto, y no resulta acreditada que la voluntad de éste fuera apoderarse de ellos». Por su parte, el PP provincial acusó al PSOE de «atentar» contra las bases de la democracia, «sembrando dudas sobre la transparencia en el voto».