Y volvió a llover en Extremúsika

Que la historia de Extremúsika está ligada indiscutiblemente a la lluvia es algo sobre lo que no cabe duda. De nuevo, el pronóstico acertó pese a que los más optimistas aseguraban que no iba a ser así. Tal y como estaba previsto, la lluvia descargó a medianoche, en el momento álgido de la segunda jornada.

Coincidió con el final de Natos y Waor y el inicio de Ska-P. Lo cierto es que a los asistentes no pareció incomodarles la lluvia y a pesar de ello, el festival no vio alterado ni el ritmo ni la abundante presencia de público en los conciertos.

Cierto es que algunos aprovecharon los minutos de la tormenta para buscar refugio en la carpa habilitada para las food trucks. Los hubo también quienes fueron previsores y portaban chubasqueros para evitar mojarse.

¿Y los paraguas?

Otra de las estampas que se vio en el interior del recinto fue la presencia de paraguas. El reglamento de Extremúsika no recoge expresamente su prohibición, no obstante, otros festivales del país como Mad Cool o Azkena los catalogan como objetos peligrosos o molestos y no permiten su uso dentro de las instalaciones.

En relación a la segunda jornada, Cruz Roja atendió una media similar de incidencias, 60. La mayoría fueron golpes (18), heridas (13) e intoxicaciones (5). En la noche de este viernes sí fue necesario trasladar a dos personas al hospital, una de ellas por una fractura nasal a causa de una caída.