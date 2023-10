La Junta mantendrá en sus presupuestos una partida para la ronda sur de Cáceres

El director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero, garantizó este lunes en su intervención ante la comisión de Infraestructuras y Transporte de la Junta de Extremadura que el nuevo gobierno autonómico mantiene entre sus planes la ejecución de la ronda sur, los tres kilómetros de vía urbana que tienen que conectar las carreteras de Miajadas y Badajoz. Herrero confirmó que en los presupuestos de la Junta para el próximo año seguirá apareciendo una partida para esta ronda. En las cuentas de 2023 ya hay una partida de 4,5 millones, pero en este ejercicio no se podrá certificar nada de la obra porque, pese a que uno de sus dos tramos salió a licitación a principios de año, todavía no se ha adjudicado, ni siquiera se ha hecho pública la valoración técnica de las ofertas ni está convocada la mesa para la apertura de las plicas económicas. El presupuesto de licitación de los dos tramos es de 16,4 millones.

Herrero se refirió a la ejecución de la ronda sur en su contestación a una pregunta formulada por el diputado socialista Juan Ramón Ferreira, que, según informó la agencia Efe, había responsabilizado antes al ejecutivo presidido por María Guardiola de no agilizar la ejecución de la ronda y haber perdido la posibilidad de haber financiado las primeras certificaciones con fondos europeos.

Herrero, en su intervención ante la comisión, repitió lo mismo expuesto por el consejero Manuel Martín en su visita del pasado 25 de septiembre a Cáceres. En la información adelantada este lunes por la agencia Efe, el director general de Infraestructuras Viarias precisó que no es posible una adjudicación porque no se dispone todavía de la propiedad de todo el terreno (en el desarrollo de Casa Plata se puso el suelo a disposición del ayuntamiento y con el desarrollo del ferial también se prevé esa cesión), pero, por lo expresado por Herrero, no está todo, por lo que éste responsabilizó al anterior gobierno autonómico de haber sacado la licitación de la obra con precipitación por la cercanía de las elecciones del 28 de mayo.