El PP provincial de Cáceres ha exigido una «disculpa pública por parte del PSOE», después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Plasencia haya archivado la denuncia del pasado mes de mayo «acusando de fraude electoral a uno de nuestros concejales en Casares de las Hurdes», como informó el Periódico Extremadura.

«Acusación falsa»

Esta decisión, según los populares, «ratifica lo que siempre hemos defendido, que se trató de una acusación totalmente falsa con la que se pretendió atentar contra las bases de la democracia sembrando las dudas sobre la transparencia en el voto».

«Una burda campaña provocada por el nerviosismo que reinaba en las filas socialistas, con la que se buscaba manchar la imagen de los populares y desviar la atención, mientras militantes socialistas estaban siendo detenidos por supuestos fraudes en otros puntos del país».

E insisten en que fue «una manera de intentar poner freno con artes poco éticas a lo que era evidente esos días, que Extremadura iba a hablar y a dar su confianza a María Guardiola como presidenta de la Junta; y a José María Martín como alcalde de Casares de las Hurdes».

Críticas a Vara y Eduardo Béjar

La decisión del juzgado «demuestra que la denuncia interpuesta por el ex alcalde y secretario provincial de organización del PSOE Eduardo Béjar no tiene ningún fundamento porque no hubo coacciones, ni compra de votos; porque, además, ni si quiera había votos en sí, como han aseverado testigos de los hechos», en referencia a la madre de uno de los dos supuestos coaccionados, que ha declarado en la instrucción del caso.

«Lo grave es que este dirigente socialista ve archivada, otra vez, una denuncia del estilo, como hace cuatro años». Y subrayan que «el todavía secretario regional del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fue de los primeros en acusar sin motivos a nuestros candidatos, usando expresiones como 'golfada' y pidiendo que se aplicase el Código Penal».

Y añaden que, «una vez que la justicia ha intervenido, no estaría mal que el señor Fernández Vara rectificase y pidiera perdón a unos concejales a los que se les acusó sin motivo y a los que, con declaraciones como la suya y de otros miembros de su partido, se les sometió a un escarnio público difícilmente reparable».

El PP provincial celebra que «estas falsas acusaciones no calaran en los vecinos de la localidad, que siguieron confiando en la candidatura popular para dirigir este ayuntamiento y presidir la Mancomunidad de la Comarca de Las Hurdes».