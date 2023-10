¿Por qué no hay suelo industrial urbanizado en Cáceres?

La respuesta puede ser porque no hay ninguna gran empresa que esté interesada en que lo haya. Pero es que la contestación también puede ser que no hay ninguna compañía con un gran proyecto industrial interesada porque no hay terreno urbanizado (con los viales, calles, parcelación, acceso a las carreteras...) para ello. Por el anterior gobierno local y por el actual se han deslizado tanto en conversaciones privadas como en intervenciones públicas el pesar y la preocupación porque había promotores dispuestos a instalarse en Cáceres, pero que desistieron debido a que no había en el municipio suficiente suelo ya preparado.

En Cáceres hay terreno industrial, pero en unos polígonos que están agotados, como Capellanías y Mejostilla, en los que no cabe un gran proyecto, o que están sin ordenar por su crecimiento anárquico, como Charca Musia y el polígono ganadero. En la falta de ese terreno industrial que esté ya urbanizado inciden, al menos, tres factores. El primero es que cuando se planificó la reserva de suelo en el plan de urbanismo se optó por el espacio lógico, las Capellanías para dar continuidad al suelo empresarial, y no por otras opciones de suelo que fuese público al tratarse de un sector estratégico, algo que ahora hubiese facilitado su desarrollo. La segunda es que la iniciativa privada ha fracasado. Era a la que correspondía en primer lugar el desarrollo de este suelo al ser de su propiedad. Pero no se ha hecho nada, con la excepción de la sociedad CC Green, que sí va a urbanizar suelo industrial al norte de las Capellanías. En un inicio lo iba a hacer como agente urbanizador, sin ser el propietario del terreno, pasando luego el coste a los dueños del suelo, pero finalmente ha comprado más de la mitad del sector y lo desarrollará como propietario. Y la tercera razón es que tampoco ha habido una iniciativa pública que liderase este desarrollo ante la pasividad privada. Y es que además Cáceres no ha estado entre las prioridades de la administración. En la estrategia logística para Extremadura, Cáceres ha estado por detrás de Badajoz, Mérida y Navalmoral. Ahora, tras la entrevista de hace una semana entre el consejero de Economía y el alcalde, se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de esa intervención pública. Hay varias fórmulas, pero desde el gobierno local, a preguntas de este diario, se indicó esta semana que aún no se ha decidido cuál. Hay distintas soluciones, unas indirectas (de iniciativa privada), no han dado resultado, y otras directas (de iniciativa pública), siendo la expropiación la más inviable (la de las zonas verdes lastró durante más de una década al ayuntamiento), quedan las permutas, acuerdos de colaboración con los propietarios privados o que el ayuntamiento, directa o indirectamente, actué como agente urbanizador. El escenario. Cuatro áreas empresariales con dos todavía sin ordenación En Cáceres hay cuatro grandes áreas en suelo urbano que ahora tienen un uso industrial, espacios en los se puede instalar un negocio, una nave, una empresa... Hay otras zonas diseminadas, como la carretera de Mérida o la avenida de la Constitución, pero las principales son estas cuatro. Dos de ellas están desarrolladas, pero sin parcelas de tamaño suficiente para la implantación de grandes proyectos, y las otras dos llevan años pendientes de su reordenación, esto lo invalida para grandes proyectos. Las Capellanías. Fue un polígono de promoción pública. Su delimitación actual procede de 1971. Sepes, entidad pública empresarial de desarrollo de terreno, adquirió las fincas y lo desarrolló. Hace cinco años se modificó el plan de urbanismo en Capellanías, no para actividades empresariales de gran tamaño, sino para todo lo contrario: ese cambio permitió que el tamaño de la parcela mínima pasase de 500 a 200 metros cuadrados. Cuando se presentó esta modificación había unas 280 empresas en el polígono y una cuarta parte de las naves, unas cien, estaban vacías. Al oeste, norte y sur de este polígono está el suelo que el plan de urbanismo reserva para ampliar la superficie industrial. Mejostilla. Su desarrollo no estaba previsto en el plan general de urbanismo. Aunque su ejecución generó críticas porque dispersaba el suelo industria, se autorizó por la Junta en 2002 y es un ejemplo de iniciativa privada tras una modificación puntual de la normativa urbanística. Se pensó para pequeñas empresas con unas 270 naves en parcelas con unos 300 metros cuadrados edificables. Charca Musia. Tiene 36 hectáreas. Se empezó a desarrollar hace medio siglo al contrario que otros polígonos, donde primero se urbaniza con viales y después se edifica, aquí se empezó a construir sin un planeamiento previo. Han sido varios lo intentos para ordenarlo, el que estuvo más cerca, hace dos décadas, se acabó por desestimar por el rechazo que hubo al plantearse, entre otras cuestiones, el derribo de parte de lo edificado. Polígono ganadero. Son 100 hectáreas. Y, lo mismo que Charca Musia, tiene que reordenarse. El último intento es de este año con un convenio entre la cooperativa de propietarios y el ayuntamiento. La oportunidad perdida. La intentona que más cerca estuvo de doblar Capellanías El 6 de agosto de 2003 se aprobó una modificación del plan de urbanismo que abría la puerta a la ampliación de las Capellanías por el norte. Se empezaba a desarrollar en ese momento una previsión del plan de urbanismo de 1999, normativa que posibilitaba ampliar por el norte el suelo de uso industrial con 87 hectáreas a sumar a las 100 que tiene el polígono desde el año 1971. En el gráfico aparece qué tipo de intervención se pretendía. Lo primero que se hacía era dividirlo en dos sectores, el primero de 57 hectáreas, para facilitar su urbanización. La modificación incluyó un nuevo tipo de uso industrial para propiciar la implantación de empresas de tamaño medio. La iniciativa llegó a contar con la autorización de Demarcación de Carreteras y de Planificación Ferroviaria, y el ayuntamiento dictaminó a favor del programa de ejecución. Pero no se hizo nada. Entre las razones, según expuso uno de los miembros de la agrupación de interés urbanístico, estuvieron «los insalvables inconvenientes para acceder a créditos y medios financieros». Este mismo mes se ha dictaminado por el consistorio la disolución de esa agrupación. El ecopolígono. Única opción real que parte de la iniciativa privada para nuevo suelo Es, probablemente, la iniciativa empresarial privada más importante presentada para crear nuevo suelo industrial urbanizado. La consulta de viabilidad se entregó en los últimos días de 2021 y en la primavera de 2022 se dictaminó a favor por el ayuntamiento. No se realizaron salvedades destacadas. En cuanto a la necesidad de documento ambiental, se quiere intervenir en un suelo que ambientalmente se consideró apto para el uso industrial cuando se aprobó el plan de urbanismo de 2010, por lo que no sería un obstáculo. El ayuntamiento anunció en julio que el promotor, CC Green, había presentado el programa de ejecución, documento que aún no ha salido a información pública y que especificará el desarrollo del suelo propuesto en la consulta. En el gráfico aparece la propuesta general que hacía el promotor para desarrollar todo el suelo urbanizable industrial planificado junto a Capellanías por el plan de 2010 (más de 300 hectáreas). Pero la intervención inicial se centra en la parcela que en el gráfico está punteada, que tiene una superficie bruta de 30 hectáreas y una neta de 24. Según la consulta, casi la mitad de la superficie quedaría para una macroparcela de 12 hectáreas para uno o más centros de datos, en el resto, además de dotaciones, habría suelo para industrias y oficinas. Posibles soluciones de futuro. Ya hay financiación para estudiar un cambio del plan de urbanismo para desarrollar suelo La preocupación por la necesidad de contar con suelo industrial, por tener un gran espacio urbanizado (con viales, calles, parcelas, acceso a carreteras...) para grandes proyectos, y por la búsqueda de soluciones se mostró este año, entre otros, en dos hechos acaecidos en abril y en octubre en el ayuntamiento. En el primero de estos dos meses, la comisión informativa de Hacienda dictaminó a favor de una modificación en los presupuestos para habilitar una partida de 100.000 euros para contratar con una consultora especializada la redacción de un estudio que diera unas pautas para desarrollar polígonos que no sean residenciales, incluso con la modificación del plan de urbanismo si fuese necesaria. Fuera del uso residencial, los otros dos destacados son el terciario (comercial) y el industrial. Hay suficiente suelo industrial planificado, pero no se desarrolla, la mayor parte de este terreno se encuentra en sectores o en espacios que son muy extensos para hacer su desarrollo urbanístico de una sola vez por el coste que supondría, esto llevaría como posible solución a una modificación del plan para reducir o dividir esos sectores. El otro hecho destacado es la entrevista hace una semana entre el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría. En la misma, según expusieron ambos a su término, el ayuntamiento buscó la colaboración técnica y financiera de la administración autonómica para urbanizar suelo industrial. Santamaría dejó claro que esto se haría en las inmediaciones de las Capellanías, en los terrenos reservados por el plan de urbanismo, son más de 300 hectáreas, y que tendrá que ser el ayuntamiento el que dé el primer paso con la puesta a disposición de la Junta de Extremadura de los terrenos, que son privados. Una vez que Extremadura Avante, grupo de empresas públicas para el desarrollo industrial de la región, lo tenga, lo ofertará a potenciales proyectos industriales para que se instalen y cuando haya una garantía de ocupación, «en Cáceres no habrá problema», afirmó Santamaría, se desarrolla.