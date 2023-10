PP y Vox frenan que se cree en Cáceres una oficina del ayuntamiento para rehabilitación

El pleno de la corporación municipal desestimó este jueves, con los trece votos de los grupos municipales del PP, en el gobierno, y de Vox la moción presentada por el grupo municipal socialista para, entre otros acuerdos, la creación de una oficina de atención ciudadana para solicitar las subvenciones de los planes de ayuda a la rehabilitación promovidos por la Junta. La propuesta partió del grupo socialista y fue la única moción presentada en un pleno ordinario en el que apenas hubo asuntos a debatir, solo cinco puntos en el orden del día. Dos fueron de trámite (la medalla de Cáceres al Orfeón y la declaración de la jota del Redoble como himno de la ciudad) con la aprobación definitiva de expedientes ya iniciados. En otro se refrendó no prolongar el contrato con la empresa que se encarga del suministro del alumbrado público. Y en el cuarto se ratificó la presentación del ayuntamiento en un recurso por el catálogo de caminos. El quinto, la moción, centró la discusión.

El debate de la moción mostró una imagen del pleno que era la esperada desde la noche electoral del 28 de mayo. Tras algún desencuentro al inicio del mandato, los grupos municipales del PP y de Vox han votado lo mismo en todas las mociones presentadas en los plenos de septiembre y octubre en las que hubo que alzar la mano. Los debates de estas tres mociones mostraron una corporación que tiene en un lado los trece votos del PP, que gobierna en minoría, y de Vox, y en el otro los doce de los ediles del PSOE y Unidas Podemos, que también han coincido en sus votos de las mociones. Los argumentos de los grupos de cada lado de la bancada del pleno se han diferenciado en cada uno de los debates, pero no el sentido de la votación final.

Más que el contenido de la moción debatida este jueves, que de haberse aprobado habría tardado meses en materializarse con la creación de la oficina, lo significativo es esa división de la corporación, con sus diferencias, en los dos bloques que se esperaban desde el comienzo de la legislatura. Esa diferenciación en dos lados será decisiva cuando se tenga que abordar la aprobación de los presupuestos de 2024, los primeros de la legislatura, la revisión de las ordenanzas fiscales, que se presenta como uno de los asuntos más polémicos del mandato, o variaciones del plan general de urbanismo, acuerdos que requieren de una mayoría absoluta de la corporación municipal.

«Se desconocen estas ayudas que pueden ser del 100% para los que estén en situación de vulnerabilidad económica» Alberto Serna - Concejal del PSOE

La moción fue defendida por el concejal socialista Alberto Serna, que empezó recordando que Cáceres cuenta con «un parque inmobiliario que es bastante antiguo», a lo que se suma que una parte de estos inmuebles son anteriores a 1981, que es cuando se aprobaron las normas básicas sobre el aislamiento en la edificación, motivo por el que «sus niveles de eficiencia energética son mejorables», a esto se añade, según indicó Serna, que «las viviendas de barrios con menor renta per capita son las que presentan mayores deficiencias de calidad constructiva». En el centro del debate estaba la pobreza energética y las reformas para acondicionar las viviendas.

Para corregir estos defectos de deterioro urbano y de reto ante la pobreza energética, «la respuesta son los programas de subvenciones en materia de rehabilitación», destacó el concejal, quien precisó que el actual plan autonómico de ayudas se dotó de once millones a los que se han añadido otros catorce.

Pero, según continuó Serna en su exposición, la mayoría de los que se podrían beneficiar desconocen que disponen de estas ayudas, que pueden llegar a cubrir «el cien por cien» de la intervención para quienes se encuentran «en situación de vulnerabilidad económica». Para acercar esas subvenciones a los ciudadanos, Serna incidió en que con la moción se buscaba de la corporación municipal que aprobase la adopción de un acuerdo con la Junta para la creación de una oficina y que, mientras este se firmase, se pusiese a disposición de la ciudadanía a personal técnico que asesorase.

«Este servicio de ayuda que se plantea ya existe con oficinas de colegios profesionales y además se ofrece gratuitamente» Tirso Leal - Concejal de Urbanismo

La respuesta por parte del gobierno del PP vino del concejal de Urbanismo, Tirso Leal, que admitió, en la misma línea de lo dicho por Serna, que «la tramitación de la documentación es difícil para el que no tenga conocimiento en la materia». Pero a continuación explicó que el ejecutivo local no puede comprometerse a la creación de una oficina municipal, que en parte dependería del ayuntamiento, «mientras que no haya garantías de financiación» en un futuro por parte del Gobierno de estos planes de ayuda para la rehabilitación de viviendas.

Leal mostró, al detallar la enmienda presentada por el PP a la moción del PSOE, la disposición del gobierno local a la creación de dicha oficina, pero siempre que esté «supeditado a la existencia de financiación» por parte del Gobierno, pero en lo que no estaba de acuerdo el grupo popular es en que mientras que empezase a operar esta oficina se pusiese a disposición de los ciudadanos personal del ayuntamiento para tramitar las ayudas, dado que este servicio ya se presta, y de manera gratuita, por las oficinas de los colegios profesionales de arquitectos y de aparejadores.

«No se puede apoyar una moción que añade partidas a un presupuesto mermado y sin garantizar que llegue a los más necesitados » Eduardo Gutiérrez - Portavoz de Vox

«El compromiso de este gobierno local es velar porque cada euro del presupuesto sea destinado a mejorar la calidad de vida de todos los cacereños (...) el servicio de asesoramiento que plantean ya existe en materia de rehabilitación -en los colegios profesionales- y es gratuito para todos los cacereños, inclusive para los que están en riesgo de exclusión», detalló Leal.

En su intervención, el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, expresó que su grupo «siempre estará a favor de las ayudas para la rehabilitación de edificios que redunden en el bienestar ciudadano y en reducir el consumo energético», pero añadió que no se puede apoyar una moción «basada en un real decreto -que regula los programas de ayuda en rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- y en un plan -de vivienda de Extremadura- realizado a la carrera», añadiendo que además esta moción, en el caso de haberse aprobado, supondría «añadir partidas económicas a unos presupuestos del ayuntamiento mermados» y sin todas las garantías «de que los más necesitados tengan prioridad y facilidad» para acceder a las subvenciones.

«Si queremos luchar contra la pobreza energética sería bueno deshacer el camino de las privatizaciones» Álvaro Jaén - Concejal de Unidas Podemos

En su intervención, Gutiérrez cuestionó los objetivos de la Agenda 2030, «que está empobreciendo a nuestros ciudadanos y está encareciendo sus vidas». Y dirigiéndose a los grupos municipales socialista y de Unidas Podemos, les recriminó que se esté demandando «eficiencia energética» a los ciudadanos «para que se gasten el dinero que no tienen y después les venden que hay subvenciones».

El concejal de Podemos, Álvaro Jaén, consideró que la moción presentada por el PSOE es «una buena medida», pero que hay otras para luchar contra la pobreza energética que no se adoptan, «si queremos luchar contra la pobreza energética sería bueno deshacer el camino de las privatizaciones». Jaén recriminó al PSOE que no mostrase su respaldo a Podemos cuando propuso la creación de una empresa pública de electricidad. Y agregó que las situaciones de pobreza energética que se dan y el hecho de que «habrá más 300.000 personas en la región que pasarán frío este invierno» solo se explican «por el oligopolio mafioso que controla la electricidad en nuestro país y que ha hecho que tengamos tantas situaciones de vulnerabilidad».

Unidas Podemos presentó una enmienda a la moción del PSOE para que desde el ayuntamiento también se preste un servicio de asesoramiento a los ciudadanos que tienen que tramitar las ayudas para la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, «es un paso más en el aprovechamiento de esa energía», precisó Jaén.

Sin unanimidad por el conflicto de Israel y Hamás. El primer punto del orden del día del pleno se acabó retirando al tratarse de una declaración institucional por el conflicto entre Israel y Hamás. Estas declaraciones solo pueden aprobarse si hay unanimidad y esta no se produjo al no estar de acuerdo Vox con el texto de la declaración al referirse en uno de sus puntos a que Palestina es un estado cuando España no lo reconoce como tal. Sí se guardó al término de la sesión un minuto de silencio, a propuesta del grupo socialista, en solidaridad por todas las víctimas que está causando el conflicto bélico.