Los empresarios cacereños temen que la reducción de la jornada "empobrezca" una economía tan atomizada

Las organizaciones empresariales cacereñas consideran que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (sin bajar salarios), acordada por PSOE y Sumar en su pacto para un posible gobierno de coalición, "no será positiva" para la evolución de la economía, y menos aún para una provincia con una estructura tan atomizada de pequeños negocios. A su juicio, supondrá un descenso de la productividad y “un empobrecimiento tanto del tejido empresarial como de los propios trabajadores”. En todo caso, “para amortiguar estos efectos”, cualquier cambio en la organización laboral debería realizarse en el seno de la negociación colectiva, entre patronal y sindicatos, “y se lo están saltando en perjuicio de todos”.

Así lo consideran desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA). Su presidente, Diego Hernández, también responsable del Círculo Empresarial Cacereño, rechaza esta reducción “porque afectaría de lleno a las pymes (un 98% del tejido) y a los autónomos”. “Si la productividad se mantiene, no nos parecería mal en absoluto, pero ni siquiera parece que haya intención de negociarlo, y supondría un encarecimiento del 7% del coste laboral. A eso hay que añadir la subida de los salarios, el coste financiero, las cotizaciones, las materias primas, la energía….”. Mientras, las pymes y los autónomos, recuerda Hernández, “todavía no se han recuperado de las últimas crisis”.

Todo ello, agrega, supone “un riesgo” para la estabilidad de las empresas. “Cuando el coste salarial se sitúa por encima de la productividad, llega la destrucción de puestos de trabajo, o una menor creación de empleo, o salarios más ajustados a la producción, y eso no es bienestar para la sociedad”. Recuerdan desde COEPCA que, en España, un 15% de las empresas están funcionando ya con reducción laboral, especialmente las de mayor tamaño. Pero un 85%, pequeños negocios en su mayoría, tendrían “serias” dificultades. Y en su caso, “debería negociarse por sectores para buscar la forma de no perder productividad”.

Francia es el primer país que ha bajado de 39 horas a 35 en siete años, “y las consecuencias han sido mayor pluriempleo, porque mucha gente necesita dos trabajos para mantenerse. Hay que evitar esas consecuencias”, apunta Diego Hernández.

FEC: "los problemas no se arreglan trabajando menos, sino mejor"

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) viene negociando diecinueve convenios colectivos en la provincia. Por su experiencia, el secretario general, Pedro Rosado, afirma que “los problemas de este país no se arreglan trabajando menos, se arreglarán trabajando mejor”. Esto significa que “en función de lo que necesite cada empresa y cada sector, podremos tener menos tiempo de trabajo, pero de igual o mayor calidad, y eso precisamente se estudia en la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios, no se puede establecer una jornada igual para todos desde un pacto entre dos partidos. El café para todos no funciona en la economía”.

Pedro Rosado recuerda que la aprobación de ese cambio deberá pasar por la mayoría del Congreso y del Senado. Pero en cualquier caso, lamenta que a algunos políticos “se les llene la boca hablando de concertación social, y luego entren directamente en la organización del tiempo de trabajo, una materia reservada al diálogo social”. No rechaza frontalmente la posibilidad de reducir horarios, “de hecho ya se han rebajado en varios convenios, aunque a 37,5 horas solo se ha llegado en limpieza, y siempre con flexibilidad, estudiando la forma de no perder productividad. Por eso, estos acuerdos se toman en la negociación colectiva, lo dice la Constitución, y nos la están hurtando”, argumenta Pedro Rosado.

En cuanto a la repercusión en la población, “si vamos a trabajar menos y cobrar lo mismo, evidentemente a muchos empresarios no les van a salir las cuentas, sobre todo en el tejido empresarial extremeño, formado por numerosos autónomos con un empleado si acaso. Solo hay que ver el comercio y la hostelería”. Las soluciones no son buenas: “o bien cierran antes el negocio, o bien prescinden de ese trabajador y se acaban apañando solos, o contratan a otro empleado para suplir esas horas, lo que supondría un incremento de los precios y por tanto de los costes para la sociedad”.

La Cámara habla de "Impacto negativo"

Por su parte, la Cámara de Comercio de Cáceres considera que la reducción de la jornada laboral podría tener un "impacto negativo" para la actividad de las empresas, si no se analizan previamente "cuestiones tan relevantes como la productividad, la organización y la idiosincrasia de cada negocio y sector productivo".

Según esta organización empresarial, "nos jugamos la prosperidad del conjunto de la sociedad, al ser las pymes y los autónomos motores económicos que garantizan el bienestar, por lo que una reducción de la jornada a 37,5 horas a la semana, sin rebaja de salario, contemplada en el acuerdo programático de PSOE y Sumar, debe ser analizada y consensuada previamente por todos los agentes para que no se den pasos en falso que acrecenten la inestabilidad actual".

Por último, la Cámara de Comercio de Cáceres desea que el próximo Ejecutivo ponga "en el centro de las políticas" a la empresa, al ser creadora de riqueza y empleo, y garante de prosperidad para el conjunto de la sociedad".