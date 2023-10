Rafa Mateos: «La falta de autovía a Badajoz lastra el futuro de Cáceres»

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, se pronunció este miércoles sobre la polémica de la paralización de las obras de la autovía que uniría la capital cacereña con Badajoz. Lo hizo diciendo que la situación «lastra» el futuro de la ciudad y «compromete» sus aspiraciones empresariales, industriales, sociales y económicas así como la posible declaración de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

«Creo que la paralización de las obras de la autovía es un nuevo ataque a Extremadura y en particular un engaño más a esta región abandonada por Pedro Sánchez, un agravio para las dos capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma», dijo el dirigente municipal del PP.

Mateos utilizó ese discurso para exigir al gobierno central que retome las obras «y que no se parapete en la empresa».

El alcalde, igual que hiciera la semana pasada de manera pública, reconoció en declaraciones a este periódico que la falta de comunicaciones es un «handicap» para la ciudad. «Ya no digo que no tengamos alta velocidad, que no tengamos un aeródromo, que también, sino que Cáceres y Badajoz no estén conectadas por autovía es una auténtica vergüenza».

A juicio de Mateos, «la realidad es que se metieron las máquinas veinte días antes de las elecciones y luego se pararon. Si había un problema con la empresa, que se hubieran esperado. El movimiento de tierra fue un movimiento electoral».