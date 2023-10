El Ayuntamiento de Cáceres recibe 300 propuestas para inversiones

El ayuntamiento ha recibido unas 300 propuestas en la primera fase de los presupuestos participativos. Ahora tendrán que quedar en una veintena de intervenciones, el número que más se ha repetido en los últimos años, entre las que se repartirán el millón de euros que se destina para las inversiones a sufragar con cargo a los presupuestos participativos, que en su mayoría son pequeñas obras o actuaciones que salen de las peticiones de colectivos y de ciudadanos. La primera criba se hizo este miércoles por la tarde en el consejo de participación ciudadana y las iniciativas seleccionadas han pasado a los servicios técnicos del ayuntamiento para su evaluación y la valoración de su viabilidad. A esta reunión del consejo tendrá que seguir otra en la que ya se decidirá qué obras se financian.

Este año, a diferencia de ejercicios anteriores, se ha introducido una modificación al no publicarse, junto al anuncio de inicio del procedimiento, el anteproyecto de los presupuestos de 2024. Sí se ha añadido el estado de ejecución de los presupuestos de 2023, que son los de 2022 prorrogados y con las modificaciones que se realizaron con cargo al remanente de tesorería para dotar de crédito a gastos como las inversiones. De ese estado de ejecución, que es a fecha del pasado 5 de septiembre, destaca la escasa ejecución de las inversiones, a finales del verano solo se habían reconocido gastos por valor de 1,2 millones de los 29,7 que se incorporaron a las cuentas municipales. Las inversiones es el capítulo de gastos que tiene un peor cumplimiento. Una de las explicaciones es que hasta el pasado abril no se aprobaron las primeras modificaciones en el presupuesto, cambios que no fueron definitivos hasta finales de mayo.

La prórroga de los presupuestos de 2022 dejó sin el proceso de presupuestos participativos al ejercicio de 2023, además en las bases de la ejecución de las cuentas de 2022 quedó derogada la tramitación que hasta entonces se había seguido para canalizar esta participación ciudadana. En el artículo siete de esas bases se estipuló que quedaba sin efecto el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Cáceres de julio de 2014, por el que se aprobó el modelo y normas metodológicas del presupuesto participativo. Con esta variación, el actual gobierno municipal justificó el pasado 6 de octubre, cuando se abrió el procedimiento de los presupuestos participativos, que no se publicase el anteproyecto por encontrarse en elaboración. No esperar a tenerlo ha permitido que el trámite de los presupuestos participativos se abriese a principios de octubre.

Los presupuestos de 2024 serán los primeros de Rafael Mateos como alcalde. Para su aprobación necesitará el respaldo de uno de los tres grupos de la corporación local, el más probable es Vox, o, al menos, la abstención del PSOE. Para su ratificación basta con mayoría simple.