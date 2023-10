Santamaría comenta que se cometió un agravio con Badajoz al ubicar el CIIAE en Cáceres

El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, consideró este jueves que la decisión final de ubicar el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía (CIIAE) en Cáceres supuso un agravio para Badajoz. Su apreciación está en la misma línea que la hecha en ocasiones anteriores por el regidor pacense, Ignacio Gragera. A las palabras del consejero siguió horas después una reclamación del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres en la que se pedía a la Junta "una rectificación" y al alcalde cacereño, Rafael Mateos, un pronunciamiento en defensa de los intereses de Cáceres.

Las palabras de Santamaría hay que contextualizarlas en el marco en el que se produjeron, fue en el debate político en el pleno de la Asamblea de Extremadura. El titular de Economía contestaba a una pregunta del diputado autonómico socialista Luis Tirado, aunque, más que una cuestión, lo que hizo Tirado fue un reproche a Santamaría porque, según su consideración, "el mayor agravio que ha sufrido Badajoz" son las manifestaciones que ha hecho recientemente el consejero sobre la plataforma logística de Badajoz por las dudas que pueden generar en los inversores.

Santamaría respondió a Tirado citando ejemplos de agravios sufridos por Badajoz durante la etapa de gobierno del PSOE en la Junta. Uno de esos ejemplos a los que aludió fue el CIIAE. Así recordó la resolución de 22 de diciembre de 2021 de la secretaría general de Investigación del Ministerio de Ciencia que regulaba la financiación y plazos para construir el centro de investigación en Cáceres; no obstante, su ubicación en esta ciudad se había planteado un año antes, cuando se conoció que en los presupuestos del Estado de 2021 se recogía una partida para su construcción y se localizaba en Cáceres. Después Santamaría recordó que este centro de investigación había quedado comprometido para Badajoz en la cumbre Hispano Lusa que se celebró en Zamora en 2009. En ese encuentro se acordó que en Badajoz se construiría un centro de energías renovables.

La portavoz del grupo municipal socialista, Belén Fernández, pidió a la presidenta de la Junta, María Guardiola, "una rectificación del Gobierno de Extremadura" y que por parte del ejecutivo autonómico se defina su posición sobre este proyecto, además solicitó a Santamaría "que se informe antes de decir que este centro -el CIIAE- quedó comprometido con Badajoz en la cumbre Hispano Lusa de 2009" y que no establezca "agravios entre proyectos que son diferentes".

Fernández insistió en que un centro, el comprometido con Badajoz que no se ha hecho, y otro, el que se edificará en Cáceres y que ya cuenta con partida presupuestaria y proyecto, no tienen relación. La portavoz precisó que esta no es solo su apreciación, sino también la de la propia presidenta de la Junta, que, antes de acceder al cargo, señaló que "el centro ibérico de energías renovables que se iba a crear en Badajoz no tenía nada que ver con el de Cáceres".

Esta polémica coincide con la publicación este jueves en el Doe de la aprobación por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la concesión de ayudas a un total once entidades, entre empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, para financiar seis proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, en colaboración con el CIIAE sobre almacenamiento energético. Son más de 1,9 millones de euros cofinanciados con Fondos FEDER, "bajo el modelo de la colaboración público-privada en un sector altamente estratégico para Extremadura como el de la energía", según afirma la consejería en un comunicado.