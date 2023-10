Un conductor temerario causa heridos, destroza coches y desata el pánico en Aldea Moret

Los hechos han tenido lugar pasadas las 09.30 horas de hoy cuando un conductor temerario ha recorrido la acera de la avenida de la Constitución desde la rotonda del minero hasta la de la Opel llevándose por delante cuantos coches encontraba a su paso. De su acción han resultado heridas cuatro personas, aparentemente ninguna de gravedad. Dos de ellas, ambas mujeres, de 29 y 57 años, viajaban en un turismo que fue embestido por el coche de la persona perseguida, que está ya detenida. Además, un policía local, de 38 años, también ha resultado herido; conducía un coche patrulla que, tras cruzarse ante el coche objeto de la persecución, fue embestido por este último. Tanto la primera como el policía presentan un esguince cervical (han tenido que ponerle un collarín), mientras que la mujer de 57 años ha resultado con numerosas contusiones. A estas tres personas se suma otro agente de 66 años con traumatismo en un miembro superior, han informado fuentes del Centro 112.

Además, el detenido ha causado cuantiosos daños a dos vehículos y ha provocado golpes a un número indeterminado de ellos, aun por confirmar la cifra exacta. El autor es un varón, al que le constan numerosos antecedentes penales por varios delitos. En estos momentos está en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía prestando declaración. Se le han practicado las pruebas de alcohol y drogas.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha comparecido ante los medios para explicar que a las 09.23 horas se había recibido un aviso en la jefatura de la Policía Local por parte del Cuerpo Nacional de Policía alertando de un vehículo "que circulaba a gran velocidad por el barrio de Aldea Moret. Se constata -ha confirmado el mandatario municipal- que el conductor ha embestido a un vehículo en el que viajaban dos mujeres, que han resultado heridas, y a otros dos policías locales. Han sido atendidos por el 112 y en el Hospital Universitario de Cáceres para su valoración por los servicios sanitarios".

Durante la intervención, el coche también ha embestido a un vehículo de la Policía Local que estaba cruzado en la vía para interceptarlo, "resultando herido el agente y quedando el coche policial absolutamente destrozado". El alcalde ha añadido que la investigación la están llevando a cabo conjuntamente la Policía Local y Nacional.

El relato exacto de los hechos

Según el ayuntamiento el relato de lo sucedido es el siguiente: "Nada más recibir la llamada de la Policía Nacional, la Local inmediatamente envía a todos los efectivos para localizar e inmovilizar al vehículo, que embiste incluso a dos coches de la Policía Local que salen a su encuentro. Además, durante su huida, impacta contra varios vehículos, tanto estacionados como en circulación. En uno de ellos viajaban varias personas, resultando heridas dos mujeres que tuvieron que ser atendidas por el 112 Extremadura".

Tras la detención, "en la Avenida de la Constitución, dos agentes de la Policía Local han resultado heridos; uno es el conductor de uno de los coches patrulla que impacta con el vehículo huido. El otro agente resultó herido en el momento de la detención del conductor". Finalmente, el conductor del vehículo, de 33 años y con antecedentes, ha sido detenido por supuesta conducción homicida y atentado contra la autoridad. También ha sido detenido otro varón, familiar del primero, por amenazas y atentado a la autoridad. Finalmente, esta tarde ha quedado en dependencias policiales el conductor, que previsiblemente mañana pasará a disposición judicial, según han confirmado a este diario fuentes judiciales.

El suceso ha desatado el pánico en Aldea Moret. Los vecinos que en ese momento se encontraban en la avenida han tenido que refugiarse en bancos, en el cajero, en bares, y han sorteado como han podido a la persona que iba al volante, a una velocidad excesiva, que también se está investigando.

En torno a las causas de lo ocurrido, en el barrio se manejan múltiples versiones fuera de la oficial, que aún no se ha facilitado. Una de ellas apunta a que en el centro de salud y después en un bar se produjo una fuerte discusión entre dos personas, y que ello derivó en la acción del conductor. Testigos presenciales aseguran que el coche que ha causado el siniestro iba delante y que detrás del mismo casi le pisaba otro vehículo. Finalmente, en la rotonda de la Opel ha logrado ser detenido por más coches, entre ellos los de la policía local y Nacional, y servicio de grúa, al más puro estilo de película americana de acción.

Cuando los vecinos se han percatado de que el coche iba en esas condiciones por el acerado, han telefoneado a la policía local y Nacional, que se han personado en el lugar. Para entonces, el conductor y único ocupante ya había dado varias vueltas por el barrio a toda velocidad, con el capó abierto, desprendiendo una gran humareda, entre los gritos de los vecinos, temiéndose lo peor.

La policía ha llegado cuando el coche se encontraba nuevamente en la rotonda del minero y ahí se ha iniciado una persecución que finalmente ha terminado con la detención de este individuo, según han confirmado tres agentes de la Local a este periódico y que han participado en una operación que claramente ha puesto en riesgo también su integridad. "Ha sido un accidente con persecución incluida, hay afectados varios vehículos y heridos leves. En estos momentos no podemos ofrecer más datos porque estamos investigando las causas", ha apuntado uno de los agentes.

"Una masacre"

La respuesta vecinal ha sido inmediata. "No ha habido una masacre aquí de milagro. El conductor iba pegando volantazos, la policía detrás. No me ha matado porque Dios no lo ha querido", ha apuntado un vecino. "Veníamos mi hija yo, con el nieto, que iba en un carrito. Hemos tenido que resguardarnos. Ha sido espantoso", ha añadido una mujer.

Francisco Guerra, uno de los afectados, con su coche Aixam destrozado, ha explicado que él iba circulando por la avenida de la Constitución cuando el coche lo ha embestido y literalmente, del golpe, lo ha puesto en dirección contraria. "Me duele todo el cuerpo", ha aseverado.

"Dos mujeres iban a tomar el autobús, si las llega a coger se las lleva por delante", ha subrayado otra testigo presencial, que ha precisado que le pareció ver que se trataba de un coche negro, presuntamente de marca Volkswagen.

Los mismos testigos han aseverado que la suerte ha sido que un coche Peugeot estaba cruzado a la salida de la churrería y el huído se ha empotrado contra él, lo que además de dejar destrozado al Peugeot le ha hecho perder completamente el control de su coche, que aún así ha continuado metros más allá hasta que en la rotonda del concesionario de la Opel ha sido reducido. Otra vecina que reside al comienzo de la calle asegura que desde su ventana vio lo ocurrido. "El padre del conductor ha colaborado para hacer que su hijo parara".

El barrio tiene que levantarse

Lo acontecido esta mañana no es más que la punta del iceberg de una larga trayectoria de inseguridad y de problemas de convivencia en la barriada cacereña de Aldea Moret. "En el barrio tiene que levantarse todo el mundo. Queremos más seguridad, más vigilancia. Arreglaron el cuartelillo de la policía local pero lo tienen cerrado. Este hombre venía a una velocidad increíble, si llega a estar la terraza del bar puesta mata a todo Dios. Esto es peor que la película del Torete", sentenciaban los residentes.

Otros apuntaban que "la policía hace todo lo que puede, pero se encuentran sin medios". Algunos recordaban: "En nuestras calles hay rallys lo mismo de noche que de día. Nuestros hijos no pueden salir a la calle. No los dejamos. Estamos atemorizado. No ha corrido la sangre por toda la avenida esta mañana porque ha sido un milagro".

Sostienen que, "por suerte, en la rotonda de la Opel lo han acorralado, pero hemos pasado mucho miedo. Todavía estoy temblando", decían unas jóvenes. Aldea Moret se siente al límite mientras la alcantarilla donde ayer por la mañana se cayó una trabajadora de la Asociación Aldea Global tras la rotura de una baldosa, sigue, por cierto, sin repararse.