Las dos fuentes de Cáceres con legionela dan positivo por tercera vez consecutiva. Ambas fueron precintadas al inicio del brote en agosto que afectó a un total de ocho fuentes y provocó una muerte y doce contagios. Tras someterse a un primer tratamiento de limpieza, desapareció la bacteria en seis de ellas, pero no ocurrió así en los puntos de agua de Montesol y Fratres, donde tras este primer proceso de hiperclorado y un análisis posterior, la muestra que se recogió continuó siendo desfavorable.

Así, a finales de septiembre el ayuntamiento volvió a limpiar las fuentes y mandó a los laboratorios en Madrid una nueva muestra que determinara si están libres o no de legionela. Según confirman fuentes municipales, los últimos resultados han determinado que los dos puntos de agua continúan infectados. De esta forma, las fuentes ubicadas en la calle de los Milanos y en la plaza de Finlandia continuarán clausuradas como hasta hora a la espera de someterse a un tercer tratamiento y el que será un cuarto análisis.

En ese sentido, el ayuntamiento confía en que este proceso de desinfección sumado a la bajada de las temperaturas, en estas últimas semanas con hasta diez grados menos en el termómetro, sea el definitivo. Se da la especial circunstancia de que la bacteria de la legionelosis se reproduce cuando hace calor y ha coincidido que en los dos últimos veranos, fechas en las que se han producido los dos brotes consecutivos en la ciudad, el mercurio ha sobrepasado la barrera de los cuarenta grados.

Estos resultados han sido públicos dos semanas después de que la Fiscalía de Cáceres haya archivado la investigación por el brote y la presunta responsabilidad de la administración en el origen. El ministerio público justificó su decisión en que tanto por parte de la Junta de Extremadura como por parte del ayuntamiento se habían seguido todos los protocolos tanto en el mantenimiento de las fuentes como una vez que se activó el brote. Tampoco quedan ya ingresados en los hospitales de Cáceres, el último fue dado de alta a finales de septiembre. En los dos veranos, la ciudad registró una treintena de casos y seis muertes.

Una de las incógnitas que queda por determinar es el foco. El Servicio Extremeño de Salud (SES) prosigue recabando muestras para acotar el origen del brote, no obstante, ya puso de manifiesto en su momento que hay una elevada probabilidad de que no llegue a encontrarse. La dificultad, en el caso de este último brote, reside en que no existe relación aparente entre los contagiados en cuanto a ubicación, al contrario de lo que ocurría con los casos del pasado verano en los que en su totalidad procedían de la zona del centro de salud San Jorge y las fuentes fueron precintadas en el parque de El Rodeo.