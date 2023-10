Tras más de tres décadas de trayectoria en el mundo de las herramientas y la maquinaria, Ferretería Industrial Cacereña se encuentra en un buen momento empresarial gracias a la constante capacidad de adaptación de su equipo humano. La actual explosión de la instalación de plantas fotovoltaicas y la eficacia de los servicios de Ferretería Industrial Cacereña han propiciado que casi cuadriplicara su facturación y que aumentara el número de empleados en unos años. Su gerente, Juan Carlos Vidal, es un firme defensor del desarrollo industrial así como de los proyectos de minería previstos en la provincia. Siempre, claro está, que cumplan la exigente normativa medioambiental europea.

Ferretería Industrial Cacereña ha superado los 35 años de trayectoria ¿cuál es el secreto para mantenerse en esta aventura empresarial en un sector tan cambiante?

Somos en la actualidad cuatro empleados, y en el último lustro hemos cuadriplicado nuestra facturación. Hace solo hace siete años éramos solo uno. Estamos creciendo mucho porque todos los trabajadores estamos muy cohesionados y tenemos un gran sentido del compañerismo. No distinguimos entre jefe y trabajador. Nos estamos adaptando a las nuevas oportunidades de negocio y ahora nos hemos especializado en el sector fotovoltaico, al que damos servicio no solo en la región, sino en muchos puntos de España. Desgraciadamente, nuestro crecimiento está basado en ventas fuera de la provincia de Cáceres. Somos muy conservadores en cuanto a gasto. En nuestras estructuras este está muy bien delimitado.

¿Tiene usted la impresión de que en esta provincia en cuanto se presenta un proyecto empresarial industrial nace una plataforma en contra?

Sí. No sé muy bien el motivo. Me da la impresión de que hemos sido muy conformistas durante muchos años. No tenemos cultura empresarial, ni tampoco industrial. Tenemos que ser conscientes de que hay que conciliar el medio ambiente con el desarrollo industrial, pero estamos sometidos a una reglamentación europea muy estricta. Creo que puede haber un desarrollo industrial programado y bien hecho, que no cause daño al entorno. Las plataformas están en su derecho de protestar, pero son una minoría con respecto a una mayoría silenciosa que está expectante a ver qué pasa con todos estos proyectos en ciernes.

¿A qué cree usted que se debe?

Hay muchos intereses. Nuestra ciudad es de servicios y muchos profesionales tienen garantizado un puesto fijo de trabajo y no quieren que estas iniciativas prosperen porque el desarrollo industrial conlleva mucho aumento de población, obras y movimiento de personas. Están muy acomodadas en su forma de vida y no quieren ser molestadas.

Ya sabemos que usted apoya el proyecto de mina en Cáceres de Extremadura New Energies ¿Y en concreto qué le parece el proyecto de Lithium Iberia en Cañaveral?

Me parece bien en general, con ciertos matices. Es una mina distinta a la de Cáceres, a cielo abierto. Hay un compromiso por parte de Lithium Iberia de que se van a implementar una serie de protocolos enmarcados en lo que se denomina Green Mining o minería verde. La huella de carbono pretenden que sea prácticamente nula y se comprometen a la reconstrucción de todo el movimiento de tierras y excavaciones que se hagan mientras se lleve a cabo la explotación. Va a generar 430 puestos de trabajo y significa una inversión de 340 millones de euros. En Cañaveral y su comarca era impensable una inversión de ese tipo.

¿Cree firmemente que de llevarse a cabo aumentaría el desarrollo económico de la provincia?

Con estos proyectos de minería aumentará el desarrollo económico de la provincia. Todos están vinculados entre sí. La gigafactoría de Envision de Navalmoral de la Mata, la mina de Cáceres de Extremadura New Energies, la mina de Lithium Iberia de Cañaveral, la fábrica cátodos, la fábrica de baterías de Badajoz… Van a atraer población a Cáceres y mano de obra especializada que va a demandar vivienda... Todo será un desarrollo exponencial.

¿Y cómo conciliamos crecimiento industrial con el respeto al medio ambiente en una región donde prácticamente el 75% es territorio protegido para las aves?

Tenemos mucha Zona de Especial Protección para las Aves. El Plan Natura 2000 amplió zonas zepa en todo el territorio nacional y con Extremadura se cebó. El término municipal de Cáceres, que es el más grande de Europa con 1.750 kilómetros, solo tiene disponibles 700 para crecimiento industrial. En ese sentido, estamos muy acotados. Lo primero que hay que hacer es reducir la zona zepa dentro del marco de la legalidad y con un criterio lógico. No podemos acotar el futuro de nuestro desarrollo. Tenemos que minimizar los riesgos climáticos y la salud humana y preservar la fauna y la biodiversidad. El Pacto Verde Europeo aspira a todos estos objetivos.

¿Es difícil encontrar personal cualificado para Ferretería Industrial Cacereña?

En nuestro sector buscamos perfiles profesionales con actitud más que con aptitud. La formación que necesitamos la conseguimos gracias a cursos internos con proveedores y clientes. El éxito de nuestro equipo, que es pequeño, es que estamos unidos y formados. Nos hemos adaptado a necesidades nuevas, como es el mundo fotovoltaico y aprendido mucho del material que necesita.

¿Les han hecho daño las grandes superficies o hay una buena convivencia con ellos?

En absoluto, guardo una excelente relación con ellas. Ahora son las grandes superficies las que se están adaptando a nuestro sector, el profesional. Como ferretería industrial no nos hace daño, a quién sí pueden hacérselo es a la tradicional.

¿Cree que CC Green convertirá a Cáceres en un modelo de desarrollo sostenible y verde?

Sí, el Centro de Procesamiento de Datos que se proyecta también pretende una huella cero de carbono. El Ecopolígono tendrá un lago que va a refrigerar el calor que desprende el procesamiento de datos y ese lago va a climatizar todas las instalaciones. Va a ser un aliciente para todos, que va a atraer a muchas más empresas del sector a la ciudad.