"Los últimos de La Madrila de Cáceres se han ido a casa a las seis y media de la mañana"

Primera noche de la puesta en marcha del dispositivo policial tras la celebración el martes de la Mesa de Seguridad de La Madrila. Lo cierto es que la madrugada del jueves al viernes ha estado controlada por la policía. Seis coches entre la Local y la Nacional entraron en Albatros entre las cuatro y las cuatro y media de la madrugada, pero la realidad es que los vecinos aseguran que no han podido dormir y que hoy tienen "un cuerpo de jota". Los últimos clientes en despejar la plaza central del ocio nocturno de Cáceres se fueron a casa a las seis y media de la mañana.

La versión vecinal continúa sosteniendo que los coches policiales daban vueltas por el entorno de La Madrila y que uno de ellos estaba aparcado en la zona cercana al Ivanhoe, aunque retirado de la gente, presumiblemente con la intención de no actuar a no ser que las cosas se fueran de madre, y no fue así. Sin embargo, no se logró la tranquilidad absoluta, más bien lo contrario. Los vecinos han facilitado a este diario vídeos en los que se aprecia el escándalo, con gritos y cánticos que no han garantizado el derecho al descanso, sólo el derecho al ocio.

"Había personas apoyadas en los coches a la salida de los bares y escuchábamos desde nuestras casas rotura de botellas o de cristales", dicen los afectados.

El control comenzó, tal como ha informado El Periódico Extremadura, a las 23.00 horas del jueves en la calle Santa Teresa de Jesús. Se fueron aplicando las medidas anunciadas por el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel. Entre ellas están que de noche no se puede acceder en coche a determinadas zonas de La Madrila. Igualmente se realizarán controles dentro de los establecimientos para comprobar que el nivel de ruidos entra dentro de la legalidad y que el sistema administrativo y de contratación de personal de los mismos está en regla. Esos controles se mantendrán hasta la madrugada del sábado al domingo, entre las once de la noche y las nueve de la mañana.

Muriel ha expresado que la presencia de gente en la calle «la permite la ley», pero que de lo que se trata es de que las aglomeraciones se controlen y de que la marcha de la gente de los bares se realice «de forma escalonada». El objetivo es alcanzar «un ocio ordenado y racional».

Los informes

Desde el pasado 6 de octubre, fecha en la que se intensificaron los controles de la policía local en La Madrila, tras las quejas vecinales, se han realizado seis inspecciones de locales de ocio, según el informe de intervenciones practicadas al que ha tenido acceso este diario.

Los agentes han actuado hasta en ocho ocasiones en la calle Santa Teresa de Jesús, una en Abilio Rodríguez Rosillo, Viena y plaza de Bruselas, nueve en Hernán Cortés, dos en la calle Venecia, otras dos en Doctor Fleming y tres en José Luis Cotallo, aunque la palma se la lleva la plaza de Albatros, centro neurálgico de La Madrila cacereña, con 14.

El informe añade que se ha captado un conductor por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de alcohol y drogas, que seis de los múltiples controles efectuados han arrojado resultado positivo en alcohol y que las pruebas de alcoholemia por la vía administrativa con resultado positivo fueron cuatro. Otro de los conductores circulaba sin la autorización administrativa vigente.

Estos datos son relevantes porque ponen de manifiesto que el ayuntamiento está poniendo su empeño en que el problema de ocio en La Madrila tenga solución, si bien es cierto que se trata de una cuestión históricamente enquistada y que requiere un plan global de acción.