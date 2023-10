Aldea Moret vuelve a gritar en silencio

«En el barrio ya no hablamos cuando pasan estas cosas por dos motivos. Primero, porque nunca conseguimos nada. Segundo, porque además de eso, al final nos repercute a nosotros mismos». Son palabras de un vecino que lleva toda la vida en Aldea Moret, cansado de que se produzcan sucesos que complican la convivencia. El último ha desatado, más si cabe, la inquietud en esta barriada del sur cacereño, ante un episodio muy agresivo. Ocurrió el viernes, cuando un conductor temerario provocó el pánico al circular por la zona de la avenida de la Constitución, dejando cuatro heridos (dos mujeres y dos policías, ninguno grave) y vehículos dañados. Sigue pendiente de pasar este fin de semana a disposición judicial.

Otro susto en una barriada cuya población considera que no se hace todo lo necesario para frenar estas situaciones. «No se puede hablar, debes andar con pies de plomo, porque al final quien te enfrentas eres tú y no los que de verdad tienen la obligación de hacerlo», lamenta un residente que, como muchos, prefiere no dar su nombre. «Nos gustaría que el nuevo Gobierno municipal nos hiciera caso, pero me parece que esto va a seguir igual. Los políticos se agarrarán a lo de siempre, que son casos aislados, y eso no pueden decirlo más, porque saben que no son casos aislados».

«Lo que ha ocurrido este viernes es fruto de una situación consentida en el barrio durante muchos años. Hay carreras de vehículos todos los días, pero gracias a Dios no ha sucedido todavía una desgracia», señala una residente. «Aquí tendría que haber controles para acabar con los que van sin ITV, con los que conducen con carnets retirados… Aquí lo que necesitamos es presencia policial». La población emite una queja generalizada: no cuestiona si los cuerpos policiales son más o menos efectivos en Cáceres, «pero en Aldea Moret tenemos que decir que simplemente no existen».

El propio alcalde, Rafael Mateos, declaró el pasado julio que la obra para reabrir la pequeña comisaría de Aldea Moret no había sido prudente, ya que ni siquiera había comenzado a funcionar en la pasada legislatura, «porque no hay plantilla suficiente para dar cobertura al nuevo edificio». Eso sí, trasladó al inspector jefe de la Policía Local «que haya unidades operativas en la barriada, porque yo prefiero policías patrullando las calles de Aldea Moret, que dos agentes sentados en un despacho», dijo, anunciando también entonces una ampliación de la plantilla de la jefatura.

«El problema es gordo»

«La verdad es que por aquí no hemos visto patrullas a pie desde hace muchos años, y los que pasan en coche, pues eso, pasan en coche», lamenta un vecino. «El problema es muy gordo porque vemos esas velocidades a diario. La policía lo sabe. La Local dice que es competencia de la Nacional, y unos por otros nadie nos resuelve nunca estos problemas».

El presunto autor de los hechos, de 33 años, con antecedentes, aún no había sido llevado anoche desde la comisaría a los juzgados. Podría ocurrir a lo largo de hoy domingo. Se enfrenta a un delito de atentado a la autoridad, con penas de prisión de 1 a 4 años. También a un delito de conducción homicida, una modalidad agravada de conducción temeraria, con penas que oscilan entre 2 y 5 años.

En su camino a toda velocidad, hasta que la policía logró frenarle interponiendo un coche, dejó cuatro heridos aunque ninguno grave: dos mujeres de 29 años (esguince cervical) y 57 años (contusiones), que viajaban en un turismo que fue embestido por el coche; un policía local de 38 años (esguince cervical), que cruzó su coche patrulla con el vehículo para que parase; y otro agente de 66 años, que fue diagnosticado de traumatismo en un miembro superior.