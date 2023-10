Guillermo Serrano, actor en 'La promesa', en Cáceres: «La inconsciencia de Don Juan sigue viva en cada generación»

Se está convirtiendo en uno de los actores de moda en el panorama nacional. Su papel en ‘La promesa’, la serie de sobremesa de LaPrimera de Televisión Española, que arrasa en audiencia y en la que interpreta a Lorenzo, un malvado militar, le avala para ello. Pero Guillermo Serrano continúa interpretando las obras que le vieron crecer. Hoy estará en el Gran Teatro de Cáceres, junto a su compañía, DeAmarillo, para dar vida a Don Juan Tenorio. Horas antes, concede a ElPeriódico esta entrevista en la que no olvida a su padre, Francisco Muñoz, el exconsejero de Cultura extremeño recientemente fallecido y del que admira el trabajo que realizó cuando estaba todo por hacer.

¿Cómo es trabajar en una obra como Don Juan Tenorio?

Creo que es como el doctorado para un actor. Lo decía Villafania, el ilustre crítico del teatro extremeño. Doctorarse haciendo un papel como el de Don Juan te pone a prueba en muchos aspectos, sobre todo porque es una eterna lucha entre el cometido que debemos tener todos los actores de ser naturales, de verdad, verosímiles, pero a la vez jugar con todo un mundo de fantasía que propone Zorrilla y el verso. Hay que encontrar ese equilibrio; una vez que lo consigues, es un viaje estupendo.

¿Por qué el mito de Don Juan Tenorio sigue siendo actual?

Creo que los mitos tienen muchísimas reinterpretaciones y muchos ecos. Pienso que, más que la lectura contemporánea que se le da a Don Juan, se le da una perspectiva bisoña en el sentido de género, y lo dice una persona que es muy feminista. Es un tío que es un cafre, el concepto de calavera de acostarse con las mujeres, etcétera. Es la inconsciencia, la enfermedad de la juventud. Tienes el concepto de vivir el presente, caiga quien caiga y muera quien muera, o pensar en las consecuencias que tienen los actos, que es una característica de la madurez. Está vivo porque la inconsciencia de pensar que lo sabemos todo y que nos podemos comer el mundo ocurre en cada generación.

¿Por qué cree que la interpretación de esta obra es recurrente en el Día de Todos Los Santos?

Pues eso se lo pregunta mucha gente, casi nadie la programa fuera de esas fechas. Evidentemente, toda el aura crepuscular de la segunda parte de invitar a cenar a los muertos es muy propio del acervo popular en la noche de difuntos. No deja de ser la tradición de celebrar la muerte desde la vida, algo que se ha hecho en España desde siempre. Es una paradoja tremenda porque gran parte de la obra transcurre en carnaval, sobre todo el arranque y las escenas icónicas.

¿Qué espera de Cáceres?

Bueno, este espectáculo se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres en el año 2017 en la plaza de las Veletas. Con el papel de Don Juan Tenorio aterricé teatralmente por primera vez en Extremadura, y en algo tan importante. Vinculo a Cáceres mi primera catarsis como actor, haciendo un papel protagonista en una obra como esta. No sé si conseguiré reproducir la situación de emoción y de cariño que tengo a ese recuerdo, pero creo que el simple hecho de encontrarme con mis compañeros en el Gran Teatro va a hacer que sea una montaña rusa de emociones. El de Cáceres es un público que sabe de teatro. Cuando te vas a una ciudad que tiene hambre de teatro siempre es un privilegio.

Forma parte del reparto de ‘La Promesa’, la serie de sobremesa de LaPrimera de Televisión Española que arrasa en audiencia, ¿cómo lo está digiriendo?

Lo estoy viviendo como un placer tremendo, pero cosas como esta de hacer el Don Juan con la compañía en la que llevo desde 2017, cuando no había tenido oportunidades grandes en televisión, me hace la misma ilusión que siempre. Lo que es vivir el teatro de compañía y en Extremadura, a mí me da la vida. Pero en televisión todo es multiplicado por siete. Los actores que hemos labrado nuestra carrera en teatro nos tenemos que hacer una gira nacional para que nos vean 10.000 o 15.000 espectadores en el mejor de los casos, ahora con salir una hora, ya te están viendo un millón de personas.

Ha comentado las diferencias entre aparecer en televisión y subirse a una tarima, ¿qué prefiere?

Estoy en una telenovela en la que hay que rodar todos los días, que tiene esa adrenalina del teatro de ir a una toma, y es que ahora mismo el tiempo es oro en ‘La promesa’ porque son muchas páginas al día y hay que ser infalible. No tienes la sensación de los rodajes de cine en los que hay que esperar mucho para hacer tu escena. Siento que tengo una capacidad de enseñar mi trabajo a un millón y medio de personas al día y luego tengo la sensación de que no he perdido la magia de lo teatral, de ir al límite. Ahora mismo me lo estoy pasando muy bien.

Hable de su padre, Francisco Muñoz, recientemente fallecido...

En este caso tengo que tirar una flor para casa, mi padre fue Francisco Muñoz, consejero de Cultura de la Junta de Extremadura durante doce años y admiro de primera mano todo el trabajo que realizó cuando estaba todo por hacer. He tenido la suerte de trabajar luego con compañeros teatreros que han podido vivir cómo creció el entramado del teatro extremeño y para mí es muy gratificante haber asistido a eso.

Su madre también fue actriz, ¿cuánto ha influido que sus padres estuviesen tan ligados al mundo de la cultura en su carrera como actor?

Al principio fue un poco ‘cuchillo de palo’ porque, al tener tanta cultura en casa, a mi hermano y a mí nos hizo ver como que el teatro era una cosa que estaba en casa, pero no pensábamos en hacer carrera. Al final fui a la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid, donde estudió mi madre; hice una prueba y me cogieron. Es verdad que he aprendido a apreciar el enorme privilegio de tener una familia donde la cultura era una máxima cuando he sido mayor.