Un cacereño, a la espera de que le reconozcan la discapacidad: «Los dolores que siento me impiden trabajar»

«Lo que estoy pasando es un calvario». Así lo afirma Pepe Rojas, un cacereño de 61 años que ha trabajado casi toda su vida como celador hospitalario. Hace una década le reconocieron un 10% de discapacidad física y sensorial, y desde ese momento lleva luchando para que dicho porcentaje aumente. Los contactos con el Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) son frecuentes, al menos por su parte, puesto que reconoce que en muchas ocasiones ni le contestan, o ni siquiera puede hacerles llegar sus quejas.

Cuando recibió la noticia de que le reconocían aquella primera discapacidad, hace ya una década, fue por glaucoma y por las lumbalgias crónicas que padecía. Después de este tiempo se han ido agravando todos los problemas traumatológicos y ha desarrollado artrosis en las cervicales. También sufrió un síncope, se fracturó la vértebra D11 y tuvo que ser operado después de pasar siete meses con un corset, aunque no se ha recuperado por completo y aún tiene problemas en la espalda. «Estoy como si no hubiese pasado por quirófano». En los hombros también padece artrosis: Rojas no puede permanecer ni dos minutos con la mano sobre la cabeza, porque después le cuesta mucho moverla. Todo esto no se queda ahí. Tras padecer innumerables enfermedades y problemas de salud, también sufre por temas psicológicos y actualmente sigue un tratamiento con especialistas.

A pesar de todo ello, recibió el alta por parte del Tribunal Médico el pasado verano. Actualmente no trabaja porque está agotando sus vacaciones, pero mira con temor al próximo 15 de noviembre, cuando terminen. «Me lo dijo mi traumatólogo hace ya tres años, que con lo que estoy sufriendo, no estoy capacitado para ejercer mis funciones».

Pepe, a fin de recibir una resolución que le otorgue un nuevo grado de discapacidad, realizó una solicitud en la oficina de Cáceres el pasado mes de agosto para que le diesen una cita en el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura. El problema llegó cuando consiguió mantener una charla con los técnicos, y le manifestaron que la lista de espera supera los dos años, más otros seis meses para obtener el resultado de su diagnóstico.

Juicio posible

Después de todo lo que lleva sufriendo, Rojas podría haber optado por entrar en juicios porque asegura que las enfermedades que padece son suficientes para que le otorguen un mayor grado de discapacidad, según el baremo. Aun así, consciente de que sería un proceso judicial largo y costoso, prefirió aguantar y tratar de lograr dichos certificados agotando otras vías. Contaba, además, con abogados que creían firmemente en sus posibilidades de ganar.

Pepe siente también que le cuesta mucho hablar con personas que le puedan ayudar a solucionar sus problemas. Ni por internet, a través de correos electrónicos o de portales de ayuda, ni por teléfono. Y la única realidad es que en menos de dos semanas deberá volver al trabajo seguramente por poco tiempo, puesto que los dolores le obligarán a pedir de nuevo la baja.