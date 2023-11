La reforma de la muralla se enfrenta a más retrasos si la empresa recurre

El ayuntamiento ha desestimado el recurso administrativo presentado por la empresa Cabero Edificaciones que pedía la resolución del contrato que el ayuntamiento le adjudicó para reformar el tramo de la muralla entre las torres de Aver y Redonda. Ahora todo pasa por la decisión que tome la empresa vallisoletana, que puede recurrir ante los tribunales la decisión del consistorio. El resultado sería que se prolongaría la paralización de una reforma que lleva suspendida desde enero.

El ayuntamiento no ha aceptado ninguno de los seis argumentos que daba la empresa para pedir la resolución del contrato. Los trabajos se adjudicaron a la oferta de Cabero por 1.003.719 euros. La obra se inició en octubre de 2022, pero, tras alguna paralización previa, la reforma se suspendió en enero. El motivo fue que la obra se quedó sin financiación al tener que devolver el ayuntamiento al Ministerio de Movilidad los 844.600 euros que aportó como subvención.

En abril se aprobó inicialmente una modificación puntual en los presupuestos del ayuntamiento para incorporar una partida de un millón de euros para garantizar el crédito necesario para seguir con los trabajos. En julio el ayuntamiento levantó la suspensión de las obras, pero la empresa solicitó la resolución del contrato, el pago de una indemnización y también el 6% (serían 60.223 euros) del precio de la adjudicación en concepto de beneficio industrial.

En la primera de las alegaciones, la empresa argumentó que se había incumplido por la dirección facultativa de la obra la obligación de presentar mensualmente las certificaciones, además aseguró que se produjo un impago de las certificaciones por un plazo superior a seis meses. Por el ayuntamiento se rechazó esta reclamación porque la única certificación de obra emitida, la que corresponde a octubre de 2022, fue abonada con anterioridad a 6 meses, mientras que el resto de certificaciones no se pudieron emitir porque no había conformidad con los trabajos imputados por la constructora, a lo que se sumó que por la empresa se plantearon unas fechas para una reunión que no llegó a celebrarse y que cuando el director facultativo quiso acceder a la obra en la segunda quincena de diciembre se la encontró «cerrada y abandonada» por la constructora.

En su segundo argumento, la empresa insistió en que desde el 1 de noviembre de 2022 se ejecutaron obras con arreglo al proyecto y por tanto debieron ser objeto de su certificación. La contestación del ayuntamiento fue que el director facultativo no pudo, a partir del 25 de noviembre, acceder a la obra ni consiguió por parte de la empresa constructora plantear una fecha de encuentro para proceder a las correspondientes comprobaciones de medición de obra.

Como tercer motivo, la empresa afirmó que la orden de reanudación de los trabajos fue ilegal porque la dirección general de Patrimonio Cultural de la Junta comunicó que la arqueóloga encargada de la intervención había presentado su renuncia y que la obra carecía de la autorización preceptiva del organismo de protección patrimonial de la Junta. La respuesta del ayuntamiento fue que la reactivación de la autorización puede realizarse con rapidez en cuanto la obra estuviese en condiciones de reiniciarse, careciendo de sentido su reactivación sin que la empresa contratista, contraviniendo la orden dada por el ayuntamiento, reiniciase la ejecución.

Como cuarto argumento, la empresa expuso que para el levantamiento de la suspensión de la obra y su normal desarrollo se necesitaba la previa obtención de los permisos del órgano sectorial competente en materia de protección de colonias de aves y la autorización de los propietarios y titulares de derechos afectados por el acceso a todas las zonas de trabajo proyectadas. En su respuesta, el consistorio indicó que la dirección facultativa no comunicó al ayuntamiento la necesidad de la previa obtención de los permisos del órgano competente para actuar en la colonia de las aves protegidas y añadió que no es cierto que no se disponga de las autorizaciones de los propietarios, ya que fueron obtenidas por la propia empresa adjudicataria.

En su quinto argumento, la empresa destacó que por parte del ayuntamiento no se ha dado una respuesta a los costes indirectos y la falta de abono de los daños y perjuicios causados por la suspensión de las obras. Desde el ayuntamiento se contestó que esta reclamación es objeto de otro procedimiento y que no es causa de resolución del contrato de adjudicación.

En la última alegación, la empresa aludió a que la obra se suspendió en enero de 2023 por la pérdida de la subvención del ministerio y la ausencia de crédito presupuestario para su financiación, añadiendo que es un problema que sigue sin subsanarse y que el ayuntamiento pretende que se reanude la obra sin crédito, lo que es una irregularidad financiera y contable que será objeto de denuncia ante el Tribunal de Cuentas. El ayuntamiento respondió que en abril se aprobó una modificación del presupuesto que permitió dotar de crédito y financiación a la obra por un importe de 1.011.762 euros y que por tanto no es cierto que se carezca de financiación.