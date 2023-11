Cáceres Viva ha instado al Gobierno local a realizar un mayor mantenimiento de las zonas verdes y, especialmente, de la arboleda, tras el «terrible» balance que dejó la borrasca Aline con un centenar de árboles derribados. Que se unen a los que ha dejado la borrasca Ciarán (uno de grandes dimensiones en el recinto del colegio Delicias).

El ejecutivo de Rafael Mateos ha solicitado informes técnicos tras contabilizar un centenar de árboles caídos en la ciudad al paso de la borrasca Aline, que provocó daños en seis coches por desprendimiento de ramas y se registraron cuatro accidentes de tráfico. «Estamos a la espera de conocer esos informes técnicos», asegura la portavoz del colectivo Cáceres Verde, Pilar Bacas, quien ha pedido un mayor control por parte del Gobierno local a la contrata de parques y jardines, que gestiona en la ciudad la empresa Tahler.

Sin jardineros municipales

«Apenas hay ya jardineros municipales en el Ayuntamiento de Cáceres y los que quedan están a punto de jubilarse (6 ó 7). Hay que mirar más por el patrimonio arbóreo de la ciudad, porque el consistorio siempre salvaguarda el buen trabajo de Tahler, pero se debe controlar más el trabajo de las subcontratas».

«Nosotros como colectivo no buscamos enfrentamiento sino colaboración», asegura Bacas después de haber mantenido un primer encuentro «cordial» con el nuevo equipo de gobierno; en particular con el edil de Medioambiente, Pedro Muriel. «A veces, se realizan podas masivas y, en otros casos, no se tiene en cuenta el crecimiento de los árboles. Además, los alcorques son muy pequeños y no posibilitan el desarrollo adecuado de los ejemplares», sostiene Bacas.

«Las podas agresivas son heridas abiertas que hacen que los árboles se llenen de agua por dentro cuando llueve»

La portavoz del colectivo medioambiental también argumenta que las «podas agresivas son heridas abiertas que hacen que los árboles se llenen de agua por dentro cuando llueve y luego tenemos que lamentar la pérdida de ejemplares».

En cuanto a las actuaciones recientes, el colectivo ha criticado la falta de zonas verdes en la ampliación de la calle Viena: «Es un espacio duro que pide a gritos que haya arboleda. En verano es horrible el calor que desprende». Con respecto a las obras de Héroes de Baler, la portavoz se muestra tranquila: «No se quitarán los árboles, sólo aquellos que estén mal».

Ordenanza del arbolado

Por otro lado, Bacas ha instado a que se haga cumplir la ordenanza del Arbolado: «Pedimos que las licitaciones que se hagan, se realicen con unos criterios que respeten la ordenanza del Arbolado en vigor; porque no sirve para nada si no se sanciona», apunta la portavoz de Cáceres Verde.

Además, nos e muestran muy convencidos de que el Ayuntamiento de Cáceres proponga abrir un proceso participativo para alumbrar un proyecto regenerativo en la avenida Virgen de la Montaña, uno de los grandes proyectos (que incluía en su programa electoral) del alcalde, Rafael Mateos, tras las peticiones de colectivos como Cáceres Verde que subrayan que la vía contiene el «último bulevar que hay en la ciudad». Según Bacas, «esperamos que esa participación ciudadana abogue claramente por respetar las zonas verdes, porque se oye cada cosa...», ironiza la portavoz.

Según el Gobierno local, «será un proyecto en el que primarán los criterios ambientales y de seguridad para los peatones», incrementando incluso la superficie arbolada actual. El objetivo: «impulsar uno de los paseos más emblemáticos de Cáceres, haciéndolo más cómodo y respetando el arbolado, logrando así impulsar este eje fundamental de la capital cacereña». Este compromiso es el que ha trasladado el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, a la asociación Cáceres Verde durante la citada reunión mantenida con varios de sus representantes, que ha sido la primera de la presente legislatura con el colectivo.