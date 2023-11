Absueltos los dos agentes forestales de Cáceres acusados de tramitar denuncias sin pruebas

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto a los dos agentes forestales que fueron acusados de tramitar denuncias sin pruebas. El fallo del tribunal, al que ha tenido acceso este diario este martes, se pronuncia a favor de los funcionarios y considera que no ha quedado acreditado que cometieran los delitos de falsedad documental por los que se sentaron en el banquillo hace un mes.

El juicio se celebró a mediados de octubre en la sala de vistas y contó con una particularidad: que estaba previsto que se prolongara al menos tres jornadas debido a la elevada cantidad de testigos, peritos y pruebas propuestos por las partes. Su duración es insólita porque lo habitual es que las vistas que se señalan durante más de una jornada estén relacionadas con delitos con múltiples acusados o de extrema gravedad, como los que implican a un jurado popular. También se dio la especial circunstancia de que una de las partes estuvo representada por el mismo bufete que ha llevado el caso Gúrtel.

En la sentencia, la Sala "no aprecia la existencia de conductas merecedoras de reproche penal ni que pudieran tener acomodo en concretos preceptos sustantivos de nuestro Código punitivo, pues no ha quedado acreditada la falsedad de los hechos que motivaron las denuncias". En ese sentido, manifiestan que tras la vista y tras estudiar las pruebas "no se puede llegar a la conclusión de que su emisión fue consecuencia de una grave imprudencia atribuible a los funcionarios acusados, por haber desatendido su deber de cuidado y haber sido negligentes a la hora de recoger los datos correspondientes".

En la causa había tres acusados, los dos agentes forestales y otro funcionario. Todos ellos fueron imputados por sancionar hasta en tres ocasiones entre 2014 y 2016 a la propietaria de una finca por tres causas diferentes, usar herbicidas, talar árboles y cultivar especies no autóctonas e instalar una red eléctrica sin autorización. Tanto la fiscalía como la acusación particular les atribuían el mismo delito pero con diferencias en la intencionalidad. El ministerio público sostiene que falsearon el escrito por una imprudencia y el abogado de la denuciante defiende que hubo dolo.