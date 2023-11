La Policía Local de Cáceres cierra un cuadrante con menos jornadas laborales

La Policía Local tiene desde el pasado 1 de noviembre un nuevo cuadrante que reduce el número de jornadas laborales, de 185 a 157, anuales y con el que se pretende recortar el coste de las horas extras para cubrir los servicios extraordinarios. El concejal delegado, Pedro Muriel, y el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, presentaron este martes los principales números de dicho cuadrante, que no afecta a la totalidad de la plantilla, son unos 150 trabajadores, sino a dos terceras partes de la misma, a las unidades operativas (61 agentes) y atestados (18 agentes), según precisó Cacho.

En el último año ha habido un tira y afloja entre los sindicatos y el ayuntamiento a causa de la organización de la jornada de la policía y el cumplimiento de servicios extraordinarios. Este martes se presentó el acuerdo, que reduce las horas reales que trabajarán los policías al aplicarse un coeficiente (1,55) corrector sobre las horas de la jornada nocturna, que es el que se contempla para otras fuerzas del orden como la Policía Nacional o Guardia Civil, comentó Cacho. Cada hora real nocturna computa por más tiempo en la determinación de la jornada total (para los funcionarios es de 37,5 horas semanales).

Con el nuevo cuadrante, y en una semana de lunes a domingo, un agente trabajaría en el turno de tarde (de tres a las once de la noche) el lunes, el martes lo haría en el turno de mañana (de siete a tres de la tarde) y en el de la noche (de once de la noche a siete de la mañana). El miércoles no trabaja (es el saliente del turno de la noche), tiene como días libres el jueves, viernes y sábado y vuelve a trabajar el domingo por la tarde. Cacho detalló que en un día y medio se hacen tres turnos y después se descansa cuatro días, aunque el primero no computa como día libre porque es el saliente del turno de noche.

Muriel destacó del nuevo organigrama que facilita la realización de servicios extraordinarios. Según explicó, de los días libres que tienen los policías pueden destinarse hasta diez para servicios extraordinarios que se necesiten (seis para días que sean de diario y cuatro, que en la práctica son dos, para festivos, son dos porque, al igual que se hace para las horas del turno de noche, en los festivos también se aplica un coeficiente corrector del 1,55). El concejal comentó que serían para el total de la plantilla unos mil servicios extraordinarios, «con ello reducimos el coste de las horas extras», según concluyó el delegado de Seguridad Ciudadana.

Según comentaron el edil y el mando policial, se constituirá una comisión de seguimiento de los resultados del nuevo cuadrante.

Por otra parte, Muriel avanzó la nueva organización pensada para la Policía Local. Así habrá una Unidad de Policía Judicial de Tráfico (con la sección de atestados y tráfico), una Unidad de Seguridad Ciudadana (con una sección de incidencias del 092, de proximidad, de agentes de calle y de control de cámaras y accesos), una Unidad Administrativa y de Medio Ambiente (con la sección administrativa, que se encarga de licencias, actividades, autorizaciones para eventos..., y la brigada verde), una Unidad de Investigación Policial (ahora es el grupo especial de seguridad), una Unidad de Violencia de Género y el servicio jurídico de la Policía Local.