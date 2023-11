El plan de urbanismo recupera su rigor en la protección del suelo de Cáceres

La comisión de Urbanismo del ayuntamiento abordará en su reunión de este jueves el cumplimiento de las dos sentencias que anularon las modificaciones del plan de urbanismo que flexibilizaron los usos en los suelos no urbanizables que están protegidos, que son la mayoría en el término municipal y en las inmediaciones del casco urbano. El terreno volverá a tener las mismas limitaciones que se fijaron cuando en 2010 se aprobó el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. Todo volverá a estar como estaba hace trece años tras el dictamen de este jueves de la comisión y la aprobación en el pleno ordinario que la corporación local celebrará el jueves 16, sesión en la que se ratificará el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Estas dos modificaciones han sido los intentos más destacados del ayuntamiento para relajar la implantación de actividades que no sean agrícolas o ganaderas en terrenos con algún nivel de protección. En uno de esta cambios de la normativa urbanística se eliminaron los límites para la instalación de parques fotovoltaicos en suelos no urbanizables de protección Llanos (la Zepa quedaba excluida de esta modificación). En el otro se permitió la implantación de determinados usos de carácter productivo, principalmente para depósito de desechos y chatarras y para la gestión y reciclaje de residuos, en suelo protegido.

Esta reversión de cambios hechos en el plan de urbanismo para facilitar usos empresariales o industriales se produce cuando en unos meses se volverá a abrir el debate sobre el cambio del plan de urbanismo que será necesario para que el proyecto de la mina pueda salir adelante. No solo por Valdeflores, enclave donde está el yacimiento y al que se planifica llegar con un túnel, sino también en el espacio, junto a la carretera de Miajadas y en las inmediaciones de la sierra de la Mosca, donde se pretende ubicar la planta industrial de procesado del mineral y los depósitos de estériles que genere la actividad minera. Ambos son terrenos no urbanizables con algún nivel de protección ambiental establecido por el plan general.

Los dos cambios del plan general fueron recurridos por Adenex. El Tribunal Superior de Justicia, en resoluciones dictadas en septiembre y diciembre de 2021 y refrendadas por el Supremo al desestimar las reclamaciones en casación, aceptó los planteamientos de la asociación conservacionista y anuló las dos modificaciones del plan general, que se aprobaron en 2019 y en 2020. En el intervalo entre la entrada en vigor del cambio de la normativa urbanística y las sentencias, Parque Solar Cáceres (Iberdrola) pudo desarrollar su parque fotovoltaico de Los Arenales, que ahora quedará con una extensión y potencia superior a la que se volverá a establecer en el Plan General Municipal.

La principal cuestión de fondo que se decidió en los dos procesos seguidos en los tribunales era si se pueden implantar usos y actividades empresariales o flexibilizar los autorizados en suelo no urbanizable protegido manteniendo esta clasificación urbanística y cumpliendo las condiciones de la protección ambiental. Y además si la modificación del plan de urbanismo para este fin vulnera el principio de no regresión ambiental.

En su última sentencia, de julio de este año, el Supremo resuelve que una regresión en los niveles de protección del suelo no deriva solo de que se desclasifique como terreno protegido, sino también de la alteración de los usos en ese suelo. Es decir, las facilidades para poner fotovoltaicas o usos industriales incumplen el principio de no regresión ambiental. El tribunal admite que un plan o una protección no puede mantenerse siempre inalterable y que no se trata de impedir la adaptación del PGM al desarrollo económico y social, pero afirma que se debe hacer siempre orientado a un desarrollo que sea sostenible.

Por el principio de no regresión, ni la actividad de una administración ni la práctica jurisdiccional pueden implicar una rebaja o un retroceso en los niveles de protección ambiental del suelo existentes, salvo situaciones basadas en razones de interés público.

Según la sentencia de julio del Supremo, el principio de no regresión exige que cualquier modificación del plan, en la medida que reduzca el estándar de protección ambiental, ha de tener siempre una justificación de interés público prevalente, claramente razonada y de suficiente entidad, y no cabe cuando esta justificación parta de un interés particular o privado por gran relevancia social que tenga. Para los órganos judiciales, en ninguna de estas dos modificaciones quedó demostrado ese interés.

El oficio judicial de firmeza de una de las sentencias se dictó el pasado mes de junio, mientras que el de la otra fue en septiembre. Lo que hace ahora el ayuntamiento es dar cumplimiento a la ejecución de las sentencias y eliminar del plan de urbanismo las modificaciones que se hicieron.