Dos años de la caída de Feafes Cáceres: auditoría y deudas

Este mes de noviembre se cumplen dos años desde que el Centro Residencial de Rehabilitación (CRR) de Feafes Cáceres, para usuarios con problemas de salud mental, cerrara sus puertas definitivamente. Un centro que se ubica en la Mejostilla, que está cerrado a cal y canto desde entonces y que se construyó en suelo municipal. Un cúmulo de despropósitos en su gestión llevó a que la ya extinta Feafes Cáceres acumulara una gran deuda y mantuviera a su trabajadores sin cobrar sus nóminas durante más de un año (de forma intermitente). La gestión también estuvo en el aire, y se temió por la pérdida de este recurso socio sanitario para la ciudad de Cáceres, que se incluyó dentro del Plan Integral de Salud Mental. Un inmueble que se construyó íntegramente con financiación pública (ya que hablamos de una competencia de la Junta de Extremadura pero externalizada), destinado para un fin social y que ahora está sin uso.

Clamor por la mala gestión

Tal fue el clamor de la mala gestión del recurso, que recibía una subvención directa anual de la Junta de Extremadura como servicio externalizado, que los trabajadores protagonizaron numerosas protestas y manifestaciones; hasta incluso acamparon a las puertas del centro en la Mejostillla y llegaron a escenificar su funeral tras acumular siete meses de impago de nóminas.

Incluso el pleno del Ayuntamiento de Cáceres reprobó la mala gestión de Feafes Cáceres y pidió una auditoría, instando a la Junta de Extremadura y al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a que garantizase la continuidad de los recursos que prestaba en la ciudad.

Feafes prestaba servicio en el CRR y el piso supervisado para usuarios con enfermedad mental, en virtud de un contrato de 3 años con el Sepad que rondaba el millón de euros anual. Sin embargo, la deuda acumulada que mantenía la entidad (alrededor de 400.000 euros ya en la primavera de 2021) con Hacienda y la Seguridad Social provocó que los pagos de la Administración estuvieran retenidos.

La entonces edil de Servicios Sociales María José Pulido llegó a asegurar que los usuarios de la extinta Feafes Cáceres «han estado mal atendidos; no se puede hacer peor»

Deuda y auditoría

En aquel pleno (en marzo de 2021) se deslizaron críticas a la directiva, por mantenerse «atrincherada» y «tomar como rehenes a trabajadores y usuarios», así como a la «negligencia en la vigilancia del Sepad». El PP, entonces en la oposición, se unió a la petición de auditoría «para saber qué ha pasado» con la gestión del dinero público. Jamás se supo nada acerca de esa auditoría ni los gestores recibieron ningún tipo de penalización por su mala praxis.

Sí que se consiguió (no sin múltiples vaivenes) que el recurso se mantuviera en la ciudad. El 13 de noviembre de 2021, se anunció que el Grupo Ciudad Jardín sería finalmente la entidad encargada del recurso residencial de Salud Mental de Cáceres. Para entonces, los 25 empleados llevaban prácticamente un año sin percibir sus salarios; una situación desesperante para la gran mayoría: no cobraban sus nóminas ni tampoco paro. El 15 de noviembre Ciudad Jardín firmó con los trabajadores de la disuelta Feafes la subrogación de sus contratos. En esa negociación los trabajadores se comprometieron con la nueva empresa a no reclamar judicialmente la cifra que se les adeuda mientras durase la explotación del recurso. Nada se sabe tampoco del impago a los trabajadores y proveedores. La entonces edil de Servicios Sociales María José Pulido llegó a asegurar que los usuarios de la extinta Feafes Cáceres «han estado mal atendidos; no se puede hacer peor». También que el convenio con el consistorio quedaba anulado pero que «el edificio sigue siendo de su propiedad. Ahora tendremos que valorar qué hacemos para recuperar ese terreno». Para entonces el ex alcalde Luis Salaya ya había reconocido las «dificultades legales» al respecto, antes de revertirse el convenio; un convenio específico para prestar ese servicio de salud mental. Desde el consistorio no se han pronunciado al respecto, por lo que el terreno y el inmueble están ahora en desuso y sin visos de buscar alternativas.