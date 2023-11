Cáceres protesta contra la amnistía frente a la sede local del PSOE

Santi tiene 27 años y tras conocer la convocatoria de la protesta «por redes sociales» decidió manifestarse en contra de las negociaciones del PSOE con Junts per Catalunya para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Lo hizo frente a la sede local de los socialistas de Cáceres, una protesta a la que se sumaron cientos de personas, que llenaron la plaza de Noruega, en una imagen inédita en la historia de la democracia cacereña, y más en una ciudad poco dada a participar en protestas en la calle.

«Soy extremeño, pero me he tenido que marchar de mi comunidad autónoma porque no encontraba trabajo», decía tras quejarse de que «se invierta dinero en Cataluña y no en las zonas que verdaderamente lo necesitan». Estimó que «no se están haciendo las cosas bien» y aunque no albergaba esperanzas en que manifestarse sirviera de algo, se preguntaba, «¿cuántas manifestaciones han servido de algo en este país?. A Pedro Sánchez le interesa gobernar el país por dinero, pero no busca tener a la población contenta», añadía.

Santi formaba parte del grupo de personas de todas las edades que acudieron anoche a la sede socialista. La protesta estaba convocada para las ocho de la tarde y la presencia de cacereños fue aumentando hasta ocupar toda la plaza de Noruega. Una acumulación de personas equipadas con banderas y silbatos que gritaban contra el presidente del gobierno y contra Guillermo Fernández Vara, vicepresidente del Senado y expresidente de la Junta.

Soflamas como «Pedro Sánchez, a prisión» o el ya tradicional «que te vote Txapote», fueron coreadas por los manifestantes. Megáfono en mano, gritaron: «Sabemos quedespués de la amnistía, vendrá la autodeterminación, ¡basta ya!».

José Antonio, de 61 años, tampoco faltó a la cita. Acudió, confesó, tras sentirse «vendido» por Sánchez. «Ni siquiera ha pensado en sus votantes». El cacereño admitió «no ser partidario de acudir a manifestaciones», pero apuntó «que esta causa era motivo para salir a la calle».

En menos de una hora la concentración se disolvió sin producirse altercados. La decena de policías nacionales que impedían que los manifestantes se aproximaran a la fachada de la sede del PSOE (cerrada por mandato de Ferraz), no tuvieron que intervenir, tampoco la policía local, igualmente desplegada. Una protesta pacífica que no será la única en Cáceres; este domingo la convocatoria será en el Bombo de Cánovas a las 12.00, organizada por el PP.