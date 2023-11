Una asociación de artesanos recurre la adjudicación del mercado medieval

La Asociación Sólo Artesanos ha presentado un recurso contra el acuerdo de adjudicación del contrato convocado por el ayuntamiento para la organización del mercado medieval de las tres culturas, cuya fecha de celebración es la próxima semana, del 16 al 9 de noviembre. Pablo Llorente, de Rivedel Mercados Temáticos (Asociación Solo Artesanos), confirmó esta tarde que han presentado la reclamación administrativa. Llorente precisó que el recurso administrativo se presentó este jueves y que cree que "sí se ha admitido a trámite".

Juan Cantero, de Balconet S.L. no se pronunció este viernes, a preguntas de este diario, sobre si finalmente el mercado se celebrará o si se tendrá que suspender por la interposición del recurso. "Desde la empresa no sabemos nada" precisó. Cantero remitió al ayuntamiento. Desde el gobierno local se aseguró que "oficialmente el mercado no se ha suspendido", que ahora se está estudiando el recurso y "también todas las vías administrativas para que el mercado pueda celebrarse".

La ley de contratos del sector público establece para los recursos especiales en materia de contratación que una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, por tanto cabría la posibilidad de que no se pudiese seguir con la organización del mercado si finalmente se tienen que paralizar los efectos de la adjudicación.

En los casos que, como el presente, el recurso sea contra la adjudicación, la suspensión del procedimiento es automática, aunque la Comisión Jurídica de Extremadura, órgano que resuelve los recursos administrativos, tiene cinco días hábiles para decidir si mantiene la suspensión o la levanta. La decisión, en cualquier caso, la debería tomar en los primeros días de la próxima semana, ya que el mercado tiene el jueves 16 como fecha de inicio.

En la información sobre el procedimiento de contratación del mercado en el perfil del contratante del ayuntamiento, el último documento que hay es la propuesta de adjudicación, la formalización del contrato aún no está subida. La Asociación Sólo Artesanos quedó en segundo lugar en el trámite seguido por el ayuntamiento para la adjudicación del mercado. Su oferta obtuvo 91 puntos por los 91,85 de Balconet.

Desde la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres se pronunciaron este viernes. Aseguraron que "ahora" el mercado no está suspendido y confiaron en que finalmente se pueda llevar a la práctica porque su suspensión o aplazamiento repercutiría muy negativamente sobre más de un centenar de artesanos y asentadores del mercado. José Manuel Mané Miranda, miembro de la asociación, precisó que habrá que esperar a si la Comisión Jurídica de Extremadura, que es la que resuelve los recursos administrativos, admite o no el recurso, por tanto insitió en que "a fecha de hoy no se ha suspendido".

También se pronunciaron desde el grupo municipal socialista, principal partido de la oposición en el ayuntamiento. El concejal Jorge Villar afirmó que su grupo político se une "a la preocupación e incertidumbre" que hay entre artesanos, hosteleros y sector turístico una vez que desde esta tarde circulaba la información de que el mercado se podía suspender, "sabemos que se están produciendo cancelaciones en hoteles y apartamentos", precisó. Esta incertidumbre, según añadió, "no beneficia a nadie y no es la imagen que creemos que debe dar el mercado medieval".

La Asociación Sólo Artesanos, que ya organizó ediciones anteriores del mercado, fue la que tuvo mayor valoración en la oferta económica del concurso. Es la que propuso el canon de mayor importe, 78.865 euros, frente a los 73.000 de Balconet. Pero en la valoración de los criterios técnicos o subjetivos de la adjudicación, la Asociación Solo Artesanos se quedó cinco puntos por debajo de Balconet. El resultado es que entre una y otra solo hubo menos de un punto de diferencia en la propuesta de adjudicación, que recayó en Balconet.