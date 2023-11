Guardiola se suma a la manifestación contra la amnistía el domingo en Cáceres

La presidenta del Partido Popular de Extremadura y presidenta del gobierno regional, María Guardiola, participará este domingo en Cáceres en la manifestación contra la amnistía que ha organizado su formación política. La comunidad acogerá dos protestas: la cacereña y la que se celebra en Badajoz, pero la dirigente popular asistirá a la de Cáceres, su ciudad natal.

Precisamente esta mañana, el presidente del Partido Popular de la provincia de Cáceres, Laureano León, ha comparecido en rueda de prensa para informar sobre esa concentración programada para el domingo a las doce del mediodía en el Bombo de Cánovas. Al acto también se sumará el alcalde de la ciudad Rafa Mateos.

Durante su comparencia, León ha señalado que los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts pàra garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno supondrán el perdón para “delincuentes” a los que se les “borra sus delitos y destroza la Constitución y el Estado de derecho para que Sánchez siga en el poder”.

En este sentido, Laureano León considera que estos pactos del PSOE con los independentistas “perjudican a Extremadura porque si sólo se mira a Cataluña, para nosotros no hay nada. Todo por interés propio", ha aseverado León, quien ha sentenciado: "Desde el PP le decimos que esto no es una subasta. Estamos en un Estado que debemos cuidar para vivir en libertad e igualdad”, recuerda el presidente provincial del Partido Popular, que asegura que “con este pacto no existirá una financiación justa para las comunidades autónomas. No existirán inversiones justas para Extremadura, no habrá igualdad”.

Una concentración "pacífica"

El tiempo jugará a favor de los populares ya que según la Aemet, la probabilidad de precipitaciones para el domingo, no supera el 25% a partir de las 12:00 horas. Por ello, se prevé que la convocatoria de Cáceres supere en afluencia a la manifestación que tuvo lugar anoche, difundida en redes sociales por la misma causa, que consiguió aglutinar a cientos de personas frente a la sede socialista (cerrada por órdenes de Ferraz). Un ambiente tenso que ha llevado a muchos cacereños a salir a la calle para posicionarse contra los acuerdos entre el PSOE y Junts per Catalunya.

Para el PP hay motivos suficientes para esta manifestación, en la que leerá un manifiesto la presidenta regional del partido, María Guardiola: “Nos concentraremos, de manera pacífica y ejerciendo nuestro derecho constitucional, contra la amnistía y para garantizar la igualdad de los españoles, independientemente en la comunidad autónoma en la que vivan”, subraya León. La protesta de Badajoz será a la misma hora (12.00) en el Paseo Condes de Barcelona. El partido fletará autobuses para las personas interesadas en acudir a cualquiera de ambas concentraciones.