La Diputación de Cáceres se plantea retirar los 240.000 € al Gran Teatro por las formas de elegir a la nueva directora

La Diputación de Cáceres se plantea retirar los 240.000 euros al Gran Teatro por la "deslealtad" de la consejería de Cultura a la hora de elegir a la nueva directora. En un comunicado que han hecho público este sábado, un día después de la votación, la institución provincial ha denunciado no fue informada de los asuntos que se iban a abordar antes del consejo rector en el que se nombró a Marisa Caldera.

En declaraciones realizadas a este diario, el presidente de la diputación Miguel Ángel Morales ha criticado la "falta de respeto" de la responsable del área de Cultura, Victoria Bazaga, al no responder a los requerimientos de la diputada del área, Esther Gutiérrez, cuando le instó a hacer público el orden del día de forma previa a que se celebrara la reunión.

El punto central fue la sucesión en el máximo cargo del consorcio, que desde 2015 era ejercido por Silvia González. La votación se resolvió a favor de Caldera por siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención. En ese sentido, Morales precisa que no ponen en cuestión el resultado de la votación sino "la falta de transparencia" por parte de la Junta.

De esta manera, a falta de cerrar los presupuestos de la provincia para 2024, reprocha la actitud de silencio a Bazaga y pone de manifiesto que la institución provincial "no consentirá la falta de respeto institucional" y plantea destinar la aportación al consorcio que ayuda a financiar, entre otros proyectos, el festival Womad, a otros asuntos. "No vamos a ser convidados de piedra, porque no estamos aquí para eso, sino para trabajar por las ciudadanas y ciudadanos, con diálogo y respeto", ha sentenciado.