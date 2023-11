El estudio de ubicación para el aeródromo plantea 8 alternativas

El alcalde, Rafael Mateos, confirmó este martes que el estudio de viabilidad para la implantación de un aeródromo de uso restringido en el entorno de Cáceres da ocho alternativas. No las detalló. Solo dijo que algunas están en el entorno de los Arenales, enclave pensado para su instalación hasta la declaración de impacto ambiental negativa del pasado año, y otras en las inmediaciones de las carreteras de Mérida y Miajadas, «abarcan prácticamente todo el término municipal».

Este fue uno de los asuntos tratados en la entrevista que este diario publicará el domingo con el alcalde. Mateos concretó que no ha visto con detalle el documento remitido por la Junta y que se van a estudiar con los servicios técnicos municipales las posibles ubicaciones. Anunció reuniones con el ejecutivo autonómico, esta administración por dos veces, ambas en el espacio de los Arenales, se comprometió a la financiación de la dotación aérea. Mateos recordó que Cáceres es una de las pocas provincias del país que no cuenta con una infraestructuras de este tipo.

El contrato menor se adjudicó por un importe de 17.787 euros a la consultora Aertec Solutions, especializada en el sector aeronáutico. Según las condiciones del mismo, para cada una de las localizaciones propuestas se tenía que justificar que haya «una disponibilidad de espacio suficiente para la implantación de las instalaciones aeronáuticas» y para «las características de las operaciones asociadas» al aeródromo, como rutas y alturas de vuelo, periodos en los que los vuelos no son posibles por razones ambientales, la distancia con núcleos edificados y con vías de comunicación, entre otras consideraciones. Otra de las condiciones era que el emplazamiento no deberá estar a más de 30 kilómetros de la ciudad, tomando como límite no el suelo del casco urbano, sino el de los terrenos urbanizables.