Mateos vincula su decisión sobre la mina a los informes técnicos

El alcalde, Rafael Mateos, reiteró que la decisión del gobierno local sobre la mina estará condicionada por lo que se especifique en los informes técnicos, «lo que dije antes de las elecciones, lo mantengo después, hay que estar a lo que digan los informes técnicos, esa es la posición del gobierno del Partido Popular», subrayó el regidor este miércoles, «hay que ser muy respetuosos con el cumplimiento de la legalidad vigente y es lo que estamos haciendo», aseguró.

Mateos habló de la mina un día después de que se conociera el contenido de un informe urbanístico, es técnico y jurídico, que concluye que el proyecto de la mina no es incompatible con el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo siempre que se acredite que la actividad extractiva y productiva permite la conservación de los valores ambientales y singulares que la norma urbanística reconoce a Valdeflores.

Preguntado por dicho informe, que es un giro respecto a posicionamientos anteriores del ayuntamiento, en los que se aseguró que el plan no permite los usos extractivos en Valdelflores, el alcalde no entró a valorar su contenido, «es parte de un trámite administrativo», precisó, y de la documentación que la empresa promotora de la excavación tiene que remitir a la Junta en su solicitud de concesión de la explotación del yacimiento. «Es un documento técnico, no se ha producido un pronunciamiento político», precisó el regidor.

El informe del ayuntamiento de no incompatibilidad del proyecto de la mina con el plan general municipal es un documento que la empresa promotora de la mina, Extremadura New Energies, necesita para que por la dirección general de Sostenibilidad de la Junta se tramite la Autorización Ambiental Integrada del proyecto. El informe no evalúa el contenido del proyecto, ni su vialidad técnica ni sus incidencias ambientales, esto corresponderá a la Junta una vez que la empresa presente el plan de explotación, el de viabilidad y el estudio de impacto ambiental y tenga que decidir sobre la concesión del permiso de explotación.

Mateos subrayó el pasado martes, en el transcurso de una entrevista con este diario que se publicará el domingo, que la posición del gobierno local sobre el proyecto de la mina será que «si cumple los requisitos y con la legalidad, tendrá luz verde; no venimos a elegir lo que nos gusta o no, sino que aquello que cumpla con la legalidad se tiene que desarrollar».

Desde la asociación conservacionista Adenex, colectivo que en la pasada legislatura logró con sus recursos que los tribunales anulasen las dos grandes modificaciones del plan de urbanismo en suelos protegidos, se consideró que el informe del ayuntamiento no puede considerarse de compatibilidad urbanística, «si es un informe de compatibilidad urbanística debería decir claramente que es compatible» y no que es no incompatible. La asociación insistió en que en su valoración sobre si la protección del suelo afecta al subsuelo, el informe «no confirma que es compatible» con la normativa urbanística, ya que lo que dice «es que debe haber otros informes que lo establezcan».

La asociación también argumentó este miércoles que el informe no se pronuncia sobre la distancia de la excavación con el núcleo urbano, que tiene que ser de un mínimo de dos kilómetros. «En el caso» de la explotación minera, «la distancia a algunas zonas del suelo urbano es de poco más de un kilómetro», se apuntó por Adenex. «Se alude -en el informe- a la distancia de la planta» de tratamiento del mineral con el núcleo urbano, «pero no a la de la actividad extractiva que está a poco más de un kilómetro», reiteró la asociación, para la que el informe no se atreve a decir claramente que es compatible, solo que no es incompatible.

Eduardo Mostazo, uno de los portavoces de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, aseguró que les ha sorprendido la conclusión a la que se llega en el informe del ayuntamiento, «seguimos pensando que el plan de urbanismo prohíbe la actividad extractiva en el suelo y en el subsuelo, esté a más o menos profundidad». Mostazo aseguró que se pedirá el informe el ayuntamiento para conocer su contenido, «la asociación está en el expediente».