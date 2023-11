Morales pide a la Junta que rectifique o retirará los 240.000 euros al Gran Teatro

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido una «rectificación» de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, o retirará la aportación de 244.000 euros que la institución provincial hace al Consorcio Gran Teatro, ante lo que considera «una falta de tacto» y una actitud de «soberbia» y «altanería» por parte de la consejera.

«Las relaciones institucionales hay que cuidarlas mucho», ha indicado el presidente, que ha criticado que en la reunión del Consejo Rector del Gran Teatro celebrado el pasado viernes no se informó a la diputación de las decisiones que se iban a tomar, como el nombramiento de la nueva directora.

Según recoge Europa Press, Morales hizo estas declaraciones en Mérida tras participar en el II Congreso Comunicación e Igualdad, que es «legítima» la decisión tomada por la consejera, pero que tiene que informar y consultar con las entidades consorciadas como la Diputación de Cáceres que pone «mucho dinero» y que no va a aceptar ser «un convidado de piedra». «La Diputación de Cáceres tiene una responsabilidad en toda la provincia, no solo en la ciudad. Y si la Consejera de Cultura no cambia de actitud, pues nosotros ese dinero irá a los municipios de la provincia de Cáceres, porque la Diputación nunca jamás recortará en cultura», ha explicado el presidente, que ha insistido en que «no habrá recortes» en Cultura, sino que se distribuirá de otra forma.

Por su parte, la consejera Victoria Bazaga esperó que la diputación «entre en razón» y no cumpla su «amenaza» de salirse del consorcio. Una situación similar vivió el consorcio del López de Ayala de Badajoz.

Tras considerar que la reacción que están teniendo las dos instituciones provinciales ante los nuevos nombramientos de directores de ambos enclaves culturales «obedece más a razones políticas que evidentemente culturales», Bazaga defendido que hay que «entender» que «el dinero de la diputación y de la Junta es de todos los extremeños», y que en consecuencia hay que pensar en ellos.