La Diputación de Cáceres condiciona la asignación al Gran Teatro

El presupuesto de la Diputación de Cáceres, cuyo borrador se presentó este jueves en el Palacio Provincial, incluye la subvención de 244.000 euros al Consorcio Gran Teatro, que el propio presidente de la institución, Miguel Ángel Morales, ha amagado con retirar, aunque subraya que "eso no quiere decir que el dinero se vaya a transferir de forma inmediata".

Disculpas

Se trata de una subvención para la programación del Gran Teatro y la organización del Festival Womad, que se une a la aportación anual de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres. Morales ha vuelto a blandir la polémica con la consejera de Cultura, Victoria Bazaga Gazapo, de la que “sigo esperando una disculpa”, llegó a asegurar ayer tras la rueda de prensa, y ha expresó que la Diputación “siempre ha apostado decididamente por la cultura”.

Pero que, en alusión a la última reunión del Consejo Rector del Gran Teatro, “la Diputación no se puede ver ninguneada. Nuestro compromiso con la cultura y con Cáceres es incuestionable, pero no vamos a consentir ser convidados de piedra y pedimos lealtad a la consejera", señalaba el presidente en el transcurso de la rueda de prensa de la presentación de los presupuestos.

Colaboración de ida y vuelta

En esta línea, ha solicitado "una colaboración de ida y vuelta" entre las instituciones consorciadas. Si bien, acto seguido, apostillaba la “buena sintonía” que mantiene con el alcalde popular de Cáceres, Rafael Mateos, y que le ha asegurado que no retirará esa aportación económica. Y de la consejera dijo que "ella sabrá".

Respecto al área de Cultura, destaca un incremento de la aportación a la Banda Provincial de Música, que pasará de gestionar 54.000 euros a 60.000 euros. El borrador ya se ha trasladado al grupo del PP para que realice aportaciones porque la intención del Gobierno provincial es aprobar el presupuesto de 2024 en el pleno ordinario de noviembre por unanimidad, “con el apoyo de los 25 diputados y diputadas” (15 socialistas y 10 populares), para que entre en vigor en enero de 2024.

"Hay que desterrar la confrontación y los comportamientos estériles que no llevan a ningún sitio", ha señalado Morales. “Yo ya me he reunido varías veces con el portavoz del Grupo Popular, Sergio Rey, para trabajar conjuntamente las cuentas y que el PP haga las aportaciones necesarias. Porque la gestión pública del dinero hay que hacerlo de forma ecuánime”.