El Mercado Medieval da vía libre a que la movida en los bares de Cáceres se amplíe dos horas

La Junta de Gobierno Local celebrada en la mañana del viernes autorizó la ampliación del horario de cierre de los establecimientos de ocio dos horas más con respecto al que cada uno tiene establecido durante hoy y mañana por la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas. La medida se aprobó en base a la Orden de 16 de septiembre de 1996 de la Junta de Extremadura.

Sobre la orden

El texto reza que los supuestos en los que se puede solicitar dicha ampliación son las verbenas y festejos municipales (cuya determinación de comienzo y final le compete a las autoridades municipales correspondientes y que deben ser comunicadas a la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio), a los establecimientos situados fuera del casco urbano, en estaciones y similares, a pie de carretera, en los salones de celebración de bodas, en los bares especiales y en los espectáculos y acontecimientos públicos excepcionales.

Este último es el que ha solicitado Cáceres este fin de semana y se refiere a acontecimientos de carácter ferial, certámenes o exposiciones. Para solicitarlo, se debe adjuntar información sobre la licencia de apertura, el informe del alcalde, un nivel de insonorización del local con relación a la normativa vigente, el aforo disponible y las actividades para las que la licencia le habilite.

La resolución se hará en un plazo máximo de tres meses, excepto en el caso de Cáceres, cuyo supuesto se puede resolver en diez días, y determinará la hora de comienzo y de terminación de los horario sespeciales y el plazo de concesión, notificándolo también al consistorio.

En plena polémica

En plena polémica con los excesos de la movida en La Madrila, el Ayuntamiento de Cáceres hace posible un retraso en la hora de cierre de los locales de toda la ciudad. Desde el pasado mes de octubre, cuando se celebró la Mesa de Seguridad, la presencia policial había aumentado, sobre todo en la plaza de Albatros.

Aún así, en la noche del pasado 22 de octubre se vivieron momentos de auténtico miedo cuando un conductor comenzó a realizar maniobras por el acerado de forma temeraria y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que se encontraban allí. Posteriormente, se descubrió que el motivo por el que lo hacía fue que había sido amenazado de muerte por otra persona con un arma de fuego.

Las quejas de los representantes vecinales (por ruido, carreras ilegales o peleas) no han cesado y emiten sus quejas porque las llamadas a la policía no tienen mucha efectividad: «Cuando llegan ya no hay música o la gente ya no está allí». Siguen reclamando que se adopten medidas para compatiblizar el derecho al ocio con el descanso.