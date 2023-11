El PP niega que haya un gobierno de facto con Vox en Cáceres

El portavoz del ejecutivo local, el popular Ángel Orgaz, ha negado que haya un gobierno de facto con Vox en Cáceres, después de que el Grupo Unidas Podemos (UP) haya dado la enhorabuena al portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, “por haberse convertido el jefe de las filas del equipo del alcalde, Rafael Mateos”. Incluso ha llegado a decir que es "el alcalde in pectore".

"La realidad es que hay un equipo de gobierno en minoría, y así va a seguir siendo toda la legislatura" Ángel Orgaz - Portavoz del Gobierno local

Mayoría simple

“Los mensajes de los grupos de la oposición se lanzan en esa línea para que termine calando en la ciudadanía”, pero “la realidad es que hay un equipo de gobierno en minoría, que gobierna con 11 concejales y así va a seguir siendo toda la legislatura. Este ejecutivo lo podría haber tenido más fácil, alcanzando un gobierno de coalición con Vox, pero no ha sido así”, ha manifestado el portavoz municipal, Ángel Orgaz.

Según Orgaz, “buscaremos acuerdos con todos los grupos municipales, el PSOE, UP y también con Vox. Ya me gustaría tener la garantía de que vamos a aprobar el presupuesto con Vox o con el PSOE o con UP, pero ahora mismo no es una realidad; porque la realidad de los hechos es gobernamos en minoría con todas las consecuencias”. A juicio de Orgaz, “lo que pasa es que los acuerdos que se aprueban con el PSOE, no se les pone tanto el foco como los alcanzados con Vox”.

Presupuesto

En esta línea, y cuestionado por la negociación de las cuentas municipales para 2024 (actualmente, están prorrogadas las de 2022), Orgaz ha manifestado que aún no se han sentado con ningún grupo de la oposición para acercar posturas.

No obstante, sí que ha aclarado que el Consejo de Participación Ciudadana de Cáceres se reunirá la semana que viene, con la incorporación de los expertos designados (aprobada este jueves en pleno), para decidir qué proyectos de los 300 recibidos se financiarán con el millón de euros de los presupuestos participativos.

Cundo esa lista de inversiones esté cerrada, se convocará la comisión de Economía y Hacienda, y el Gobierno local hará público el borrador de presupuestos para 2024. Será entonces cuando comience la negociación del ejecutivo popular para conseguir los apoyos necesarios de cara a sumar una mayoría en el pleno. Necesitan, al menos, 2 votos más para sumar la mayoría absoluta.

Orgaz ha avanzado que cuando se celebre el Consejo de Participación se podrá "cerrar de forma definitiva un borrador de presupuesto", y el siguiente paso será "la publicación inmediata del mismo" y abrir el plazo de presentación de alegaciones.